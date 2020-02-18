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Фотограф із Одеси підкорює міжнародний фотоконкурс: захоплюючі кадри

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Євген Самученко / ms.detector.media

Роботи українського travel-фотографа Євгена Самученка увійшли в шорт-лист престижного міжнародного конкурсу Sony World Photo Awards. Українець буде змагатися за перемогу з учасниками із 163 країн.

У 2020 році на конкурсі представлені 135000 фотографій. Про це Євген Самученко повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Фотограф із Одеси продемонстрував серію робіт, повністю відзняту в Україну. На його фото зафіксоване одне із природних українських див – соляні озера на Херсонщині. Влітку вода у цих водоймах має рожевий, подекуди червоний колір через спеціальні мікроводорості.

В описі до фото Євген Самученко зазначив: "Коли вперше бачиш рожеві озера в Херсонській області в Україні, складається враження, що дивишся на іншу планету. Влітку мікроскопічні водорості змушують воду ставати рожевого кольору. Згори важко подивитись на озера, тому я використав дрон, щоб передати атмосферу цього незвичайного місця"

Серія фоторобіт Євгена Самученка / worldphoto.org


Євген Самученко (творчий псевдонім  – Q-lieb-in) – відомий український travel-фотограф. Його роботи опубліковані в багатьох престижних міжнародних виданнях, зокрема The Times, National Geographic, BBC, на офіційних веб-сайтах ЮНЕСКО та Nikon.

Фотографії Євгена Самученка / q-l-n.com


Sony World Photography Awards – міжнародний конкурс, який щорічно організовує Всесвітня організація фотографії. Змагання класифіковані за чотирма категоріями:

  • Professional – нагородження найкращих серій робіт. Роботи українського фотографа Євгена Самученка представлені в цій категорії.
  • Open – фотографи надають тільки одиничні фото, а не серію.
  • Youth – визначення найкращих фотографій, авторами яких є підлітки у віці від 12 до 19 років.
  • Student – платформа для студентів з різних країн.

Загальний призовий фонд у розмірі 60 тисяч доларів, а також професійне обладнання від компанії Sony поділять між фотографами-переможцями. Церемонія нагородження відбудеться в Лондоні у квітні 2020 року.

Бій поблизу Золотого: 1 загиблий, 3 поранених, 2 контужених
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Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини України Новини Херсона LifeStyle Мистецтво Новини Одеси Новини LifeStyle Новини культури
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