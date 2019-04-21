Гардероб Єлизавети ІІ: секрети королівського стилю

Єлизавета ІІ – це обличчя Великобританії, а тому створення стильного образу для монархині є одним із найважливіших аспектів королівського життя. Про дизайнерів, бренди та вподобання Її Величності у її 93 день народження – читайте у матері LifeStyle 24.

Дизайнери

Список людей, які створюють для королеви одяг, складається лише з англійських дизайнерів.

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У 1940-1950 роках гардероб Єлизаветі ІІ формував дизайнер Норман Хартнелл. Саме він є автором коронаційної та весільної суконь. Що цікаво, коронаційне плаття так сподобалось британській монархині, що вона одягала його тричі.



Норман Хартнелл



Элизавета ІІ у коронаційному платті

Після Хартнелла з королевою працювали також Ян Томас, Морін Роуз, Джон Андерсон, Карл Людвіг Резе та Стюарт Парвін. Нині особистим костюмером Єлизавети ІІ є Анжела Келлі.



Анжела Келлі працює над сукнею королеви

Дизайнерка зазвичай пропонує королеві чотири ескізи вбрання, аби та вибрала один. Над кожним образом працює приблизно 12 людей.

Офіційний протокол

Кожне вбрання Єлизавети ІІ має відповідати нормам королівського протоколу.

До прикладу, королева дуже любить капелюхи. В її колекції понад п’ять тисяч таких аксесуарів. Згідно з протоколом, поля цього аксесуару не мають бути занадто широкими, аби люди добре бачили обличчя королеви.

Дивіться фотопідбірку стильних капелюшків Єлизавети ІІ:

Незмінним аксесуаром королеви є рукавички. Вона змушена їх носити, адже під час різноманітних зустрічей вітається з великою кількістю людей. У протоколі зазначено, що вдень до пальта можна одягати шовкові рукавички, а до вечірньої сукні необхідно обрати аксесуар з вишуканих тканин.

Дуже важливою складовою рукавичок є довжина. Якщо рукав не дуже короткий, то довжина має становити 15 сантиметрів. Однак, якщо плаття з відкритими руками, то висота аксесуару автоматично збільшується.



Важливий елемент королівського гардероба – рукавички

Згідно з протоколом, взуття королеви має бути непомітним. У гардеробі Єлизавети ІІ немає туфель на високому каблуці. Вона надає перевагу класичному чорному взуттю на товстому каблуці висотою п'ять сантиметрів.



Класичні туфлі британської королеви

Вага королівської сумочки залежить від того, як довго Єлизаветі ІІ прийдеться її носити. Для зручності майже всі сумки королеви мають довгі ручки.



Сумочки Єлизавети ІІ

Британська монархиня вибирає лише натуральні тканини для своїх пальт. Однак найголовнішим є те, що вони не мають м'ятися.



Вишукані пальта британської королеви

Кожне плаття і пальто Її Величності обтяжують, тобто по низу пришивають широку стрічку. А все для того, аби уникнути незручних моментів із вітром.

Яскравий одяг

Королева завжди перебуває в увазі тисячі об'єктивів камер, а це дуже не просто як для неї самої, так і для її стилістів. Вбрання Єлизавети ІІ має бути ефектними, аби вона виділялась на фоні сотні людей.



Яскраві образи Єлизавети ІІ

Саме тому насичені кольори в гардеробі королеви стали її особливістю. Автором найяскравіших образів є Стюарт Парвін. Він працює з британською монархинею з 2000 року.



Стюарт Парвін

Традицію одягати яскраве вбрання започаткувала королева-мати. Вона під час Другої світової війни вибрала образ у насичених кольорах, аби підтримати свій народ та додати оптимізму. Саме тому в чорному британська монархиня може з'являтись лише під час трауру.

Для урочистих заходів Єлизавета ІІ зазвичай обирає червоний, білий і золотий кольори.



Розкішне вбрання Єлизавети ІІ

Улюблені бренди

Єлизавета ІІ співпрацює з декількома відомими брендами, які постачають для неї одяг та аксесуари.

Одним з найулюбленіших елементів гардеробу королеви є хустка. Вже продовж десятки років британська монархиня купує їх у паризької фірми Hermes.

Дивіться фотопідбірку красивих хусток Єлизавети ІІ:

Легендарні сумочки для королеви постачає фірма Launer. Щорічно бренд виготовляє для британської монархині чотири сумки. Улюбленими моделями є Diva та Traviata.



Сумки бренду Launer доповнюють образ королеви

Королева дуже грамотно підходить до вибору парасольок. Кожна з них зроблена у формі прозорого купола, аби люди добре бачили Її Величність. І найголовнішим елементом є широка кольорова лінія, яка ідеально підходить до вбрання. Єлизавета ІІ у виборі цього аксесуару довіряє бренду Fulton.



Елегантні парасолі королеви

Вже багато років королева користується лише одним брендом губної помади – Elizabeth Arden. Що цікаво, для коронації Єлизавети ІІ фірма розробила спеціальний відтінок.



Єлизавета ІІ користується помадою від Elizabeth Arden

Постачальником рукавичок є компанія Cornelia James, а туфель – Anello & Davide.



Туфлі для королеви постачає фірма Anello & Davide