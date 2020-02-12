Гаряча Емілі Ратажковскі похизувалася тілом у купальнику: відео

Сексапільна брюнетка знає, як викликати ажіотаж серед фоловерів самим лише фото чи відео. На відпочинку вона не втрачає жодної нагоди засвітити свою струнку фігуру в купальнику.

Тіло Емілі Ратажковскі – незмінний предмет для обговорення на теренах модної індустрії. 28-річна манекенниця сміливо експериментує з відвертим міні та екстримальним декольте. Проте остання публічна поява вразила навіть найбільш стійких до епатажу фешн-експертів. На вечірці Vanity Fair вона постала у вбранні від Versace, яке складалось зі спідниці та кроп-топу.

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Емілі Ратажковскі вирішила довго не провокувати інтерес спраглих до вражень фоловерів і поділилася черговим пікантним відео. На морському узбережжі красуня позує в купальнику з оригінальним принтом. Як і більшість знаменитостей, модель вирішила спробувати себе в ролі біснесвумен та заснувала особисту лінійку купальників та спідньої білизни Inamorata.

Look власного бренду Емілі демонструє своїм розкішним тілом. Купальник з бюстгальтером на зав'язках, який поєднав у собі яскраві рожеві та блакитні кольори з анімалістичним принтом, вигідно виглядає на засмаглій шкірі дівчини. Атмосфері додає звабливості поривистий вітер, який розвіває довге волосся стрункої манекенниці.



Сексапільна Емілі Ратажковскі / Instagram / @inamoratawoman