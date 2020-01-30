24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Гейлі Болдвін зізналась про нетипову мутацію рук, яка супроводжує її все життя

719 Читать новость на русском
Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Американська модель і телезірка Гейлі Болдвін завждя сяє на червоних доріжках та приватних вечірках. Втім, фанати неодноразово звертали увагу на особливості її рук. Виявилось, що у неї вроджена генетична мутація, що вплинула на руки і є доволі рідкісною.

Найбільшу зацікавленість у фанатів дружини Джастіна Бібера викликали мізинці моделі. Вона неодноразово хизувалась своєю розкішною обручкою, де можна було помітити кривизну пальця, або ж на світських заходах, де вона обіймала свого чоловіка.

До теми: Оззі Осборн зізнався про невиліковну хворобу Паркінсона: відома причина недуги

Джастін бібер і гейлі болдвін
Джастін Бібер з Гейлі Болдвін на кінопрем'єрі фільму Bieber: seasons / Getty Images

Зірка вирішила порвати зі всіма здогадками, насмішками і чутками, тому розповіла про таку вроджену мутацію, як ектродактилією. Своїм зізнанням вона поділилась в інстаграм-сторіс.

Окей, давайте поговоримо про мізинці. Я вічно над собою потішалася, і тепер всім можу розповісти, чому вони такі криві і страшні. У мене є ця штука під назвою ектродактилія, через яку мої мізинці виглядають так, як виглядають. Це генетичне стан, у мене воно було все життя. Тому люди можуть перестати питати: "Що не так з її мізинцями?" Ось що не так!
– не витримала 23-річна красуня.

"На закінчення, будь ласка, перестаньте мене лаяти через мої мізинці", – додала вона.

гейлі болдвін
Гейлі Бібер розповіла про вроджену мутацію / Instagram-Stories / @haileybieber

Варто додати, що чоловік Гейлі – Джастін Бібер – нещодавно також вразив світ своїм зізнанням. Папараці часто фотографували співака з проблемною шкірою та депресивним станом. Але за словами зірки, у нього виявили хворобу лайма, ліки від якої негативно впливають на його зовнішній вигляд та емоційний стан.

Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
сьогодні
21031
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Гейлі Болдвін Зіркові хвороби
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 172
сьогодні 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34201
28 січня 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
Юлія Девда 3300
27 січня 21:00 Ми робили кіно не для тижня прокату, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Катерина Петренко 1586
27 січня 12:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 6079
Новини
Більше новин
Залиште відгук