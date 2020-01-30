Гейлі Болдвін зізналась про нетипову мутацію рук, яка супроводжує її все життя

Американська модель і телезірка Гейлі Болдвін завждя сяє на червоних доріжках та приватних вечірках. Втім, фанати неодноразово звертали увагу на особливості її рук. Виявилось, що у неї вроджена генетична мутація, що вплинула на руки і є доволі рідкісною.

Найбільшу зацікавленість у фанатів дружини Джастіна Бібера викликали мізинці моделі. Вона неодноразово хизувалась своєю розкішною обручкою, де можна було помітити кривизну пальця, або ж на світських заходах, де вона обіймала свого чоловіка.

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Джастін Бібер з Гейлі Болдвін на кінопрем'єрі фільму Bieber: seasons / Getty Images

Зірка вирішила порвати зі всіма здогадками, насмішками і чутками, тому розповіла про таку вроджену мутацію, як ектродактилією. Своїм зізнанням вона поділилась в інстаграм-сторіс.

Окей, давайте поговоримо про мізинці. Я вічно над собою потішалася, і тепер всім можу розповісти, чому вони такі криві і страшні. У мене є ця штука під назвою ектродактилія, через яку мої мізинці виглядають так, як виглядають. Це генетичне стан, у мене воно було все життя. Тому люди можуть перестати питати: "Що не так з її мізинцями?" Ось що не так!

– не витримала 23-річна красуня.

"На закінчення, будь ласка, перестаньте мене лаяти через мої мізинці", – додала вона.



Гейлі Бібер розповіла про вроджену мутацію / Instagram-Stories / @haileybieber

Варто додати, що чоловік Гейлі – Джастін Бібер – нещодавно також вразив світ своїм зізнанням. Папараці часто фотографували співака з проблемною шкірою та депресивним станом. Але за словами зірки, у нього виявили хворобу лайма, ліки від якої негативно впливають на його зовнішній вигляд та емоційний стан.