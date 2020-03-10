Go_A переробили пісню на Євробачення-2020: нове аранжування

Гурт Go_A, який цього року представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2020, презентував фінальну версію пісні "Соловей". Саме вона прозвучить в травні в Роттердамі.

Колектив Go_A відзначився на Національному відборі на Євробачення-2020 своєю оригінальність та автентичністю. Вони не схожі на інших учасників, а також вразив конкурсною композицією. Днями гурт представив нове аранжування синглу, з яким поїде в Роттердам.

Читайте також: Не зачіпає ні краплі, – Go_A відповіли на критику в мережі

Go_A працював над новою версією "Солов'я" разом із музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2020 та шоу "Голос країни" Русланом Квінтою. В результаті такої співпраці трек став більш злагодженим та глибшим, а вокал Катерини Павленко звучить рівніше.

Проте більшості прихильників таке аранжування не припало до душі і вони просять повернути ту версію пісні, з якою виступали у фіналі Національного відбору.

Пропонуємо послухати обидва звучання треку "Соловей".

Go_A – "Соловей" нова версія: слухати пісню онлайн

Go_A – "Соловей" попередня версія: слухати пісню онлайн