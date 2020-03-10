24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Go_A переробили пісню на Євробачення-2020: нове аранжування

-
Гурт Go_A / Instagram / @go_a_band

Гурт Go_A, який цього року представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2020, презентував фінальну версію пісні "Соловей". Саме вона прозвучить в травні в Роттердамі.

Колектив Go_A відзначився на Національному відборі на Євробачення-2020 своєю оригінальність та автентичністю. Вони не схожі на інших учасників, а також вразив конкурсною композицією. Днями гурт представив нове аранжування синглу, з яким поїде в Роттердам.

Читайте також: Не зачіпає ні краплі, – Go_A відповіли на критику в мережі

Go_A працював над новою версією "Солов'я" разом із музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2020 та шоу "Голос країни" Русланом Квінтою. В результаті такої співпраці трек став більш злагодженим та глибшим, а вокал Катерини Павленко звучить рівніше.

Проте більшості прихильників таке аранжування не припало до душі і вони просять повернути ту версію пісні, з якою виступали у фіналі Національного відбору.

Пропонуємо послухати обидва звучання треку "Соловей".

Go_A – "Соловей" нова версія: слухати пісню онлайн

Go_A – "Соловей" попередня версія: слухати пісню онлайн

 

Великий піст 2020: історія та правила дотримання
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Євробачення 2020 Євробачення Go_A LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 15:27 "Емма": чергова кіноекранізація останнього роману Джейн Остін
Юлія Ліпенцева
9 березня 11:51 Свято Холі: як найбарвистіше свято Індії заполонило світ
Юліана Вінтюк
9 березня 11:33 "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
Юліана Вінтюк
9 березня 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
Євгенія Мазур
7 березня 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик
Новини
Більше новин
Залиште відгук