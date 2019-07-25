Голлівудський ловелас Ді Капріо готується до одруження, – ЗМІ

Знаменитий актор Леонардо Ді Капріо на своєму рахунку мав вже чимало романів. Однак за інформацією західних ЗМІ, схоже, з 22-річною коханою Камілою Морроне у нього все доволі серйозно.

44-річний актор вже більше року зустрічається з молодою моделлю Камілою Морроне. Хоч вони і не з’являлись разом на червоних доріжках, але папараці щоразу їх ловлять разом на прогулянках та у відпустках. Однією з таких спільних "вилазок" став Каннський кінофестиваль.

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Інсайдер видання People, що Лео вже "дозрів" до одруження і воно цілком може статися. Джерела переконують, що Леонардо шалено закоханий у свою обраницю і мріє про весілля. Наразі вони дуже близькі і мають глибокі почуття, незважаючи на вагому різницю у віці.



Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне є дуже близькими / Фото Splash News

Їхні стосунки здаються досить серйозними. Це безумовно не швидкоплинний роман. Каміла проводить багато часу в його будинку… Каміла давно відома як кохана Лео. І він уже давно представив її своїм батькам,

– поділився деталями інсайдер.

Додамо, що перші чутки про їхнє одруження з'явились ще у серпні 2018 року. Пара почала зустрічатись у грудні 2017 року, а в січні 2018-го їх вперше запримітили разом журналісти.