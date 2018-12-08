Новий Рік вже незабаром, а з ним і 2019 – рік Жовтої Земляної Свині. За словами спеціалістів гороскоп на 2019 рік обіцяє зближення на фізичному та емоційному рівнях, безтурботність та прагматизм. У рік Свині можна очікувати на відновлення старих союзів та укладення нових.

Астрологи розповідають, Свиня буде прихильна до тих, хто проявляє напористість та енергію. Відповідно, на людей, які не бояться змін, чекатимуть цікаві події. Найбільш вдалим 2019 рік буде для знаків зодіаку водної стихїї : Рак, Скорпіон та Риб. Також Фортуна усміхатиметься Тільцям, Левам та Водоліям.

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Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків

Гороскоп на 2019 рік для Овна (21 березня – 20 квітня)

Для Овна 2019 рік обіцяє бути щедрим на цікаві можливості. Астрологи прогнозують представникам цього знаку зодіаку успіхи у коханні, бізнесі та творчості. Завдяки новим шансам Овни отримають і додаткову впевненість в собі та рішучість. Також, у 2019 році, для Овнів буде характерним збільшення кола друзів та союзників. Завдяки своєму шарму, представники цього знаку часто опинятимуться в центрі уваги.

Гороскоп на 2019 рік не лише обіцяє Овнам благополуччя, а й застережує – варто бути обережними з фінансами. Адже в цей проміжок часу Овен може бути дуже марнотратним.

Гороскоп на 2019 рік для Тельця (21 квітня – 20 травня)

У 2019 році Тельцям варто приділити якомога більше уваги своїй сім’ї: подбати про освіту своїх дітей, додати затишку родинній домівці та зробити другу половинку ще щасливішою. Наступний рік для Тельців обіцяє бути найбільш сприятливим для сім’ї. Представникам цього знаку зодіаку, що ще не знайшли своє кохання варто більше часу проводити з рідними та близькими. Адже астрологи прогнозують Тельцям весняні непорозуміння з керівництвом.

Та, не дивлячись на невеликі непорозуміння, у 2019 році на Тельців чекають успіхи у сфері бізнесу та взаємовідносин.

Гороскоп на 2019 рік для Близнюків (21 травня – 21 червня)

За працьовитість, свідомість та відповідальність у 2019 році Близнюки отримують успіх в усіх сферах. Щаститиме представникам цього знаку зодіаку і в коханні, і в бізнесі, і в родині. Вже на початку наступного року Близнюки розберуться з усіма своїми минулорічними проблемами та будуть готові втілювати нові плани.

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Завдяки успіхам у фінансовій сфері Близнюки стануть магнітом для різноманітних шахраїв, тому астрологи радять представникам знаку бути більш обачними та обережними. Таку ж обережність необхідно буде проявити і на любовному фронті. Адже 2019 рік обіцяє багато шансів зустріти свою другу половинку.

Гороскоп на 2019 рік для Раків (22 червня – 22 липня)

У 2019 році для Ракі здоров’я стане на перший план. Представники цього знаку зодіаку нарешті зрозуміють, що настав час дбати не лише про оточуючих, а й про себе. Раки переглянуть свій спосіб життя - займуться спортом, почнуть правильно харчуватися. Також, наступний рік буде багатим на нові та яскраві враження. А для багатьох представників знаку гроші перестануть бути головною проблемою, адже рік Свині сприяє успіхам у фінансовій сфері.

Також, астрологи радять Ракам у 2019 році приділяти більше уваги близьким та створенню домашнього затишку.

Гороскоп на 2019 рік для Левів (23 липня – 23 серпня)

Якщо у 2019 році Лев не боятиметься опинятися у епіцентрі всіх подій, на нього чекатиме великий успіх. Також, астрологи обіцяють представникам цього знаку зодіаку внутрішній ріст та можливість бути у центрі уваги. Їх харизма буде на висоті, але все одно доведеться остерігатися проявів негативу та агресії, адже всі ці емоції повернуться до Лева з надлишком. У 2019 році привітність та доброзичливість Лева стане, як ніколи вигідною.

В цілому, астрологи обіцяють Леву вдалий та щедрий на нові знайомства та вигідні пропозиції рік.

Гороскоп на 2019 рік для Діви (24 серпня – 23 вересня)

2019 рік стане успішним і для Діви. Багатий на можливості він потребує працелюбності та повної відмови від ліні. На представників цього знаку зодіаку в наступному році чекає дуже багато роботи. Тому астрологи радять бути наполегливими та уважними, щоб не пропустити ні одного шансу.

В питаннях кохання Дівам радять знайти золоту середину між вульгарністю та пристойністю та приготуватися до великого притоку шанувальників. Також, потрібно бути обачливими в плані фінансів та частіше стримувати свої бажання.

Гороскоп на 2019 рік для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Менше роздумів – більше дій. З таким гаслом повинен пройти 2019 рік у Терезів. Адже у великому потоці можливостей не має багато часу на роздуми. Та, це не означає, що представникам цього знаку зодіаку варто відмовитися від обережності. Адже, як відомо, вона ніколи не буває зайвою.

Протягом року Терези можуть отримати ряд привабливих пропозицій у роботі та бізнесі. У 2019 сімейні Терези матимуть змогу насолодитися теплим спілкуванням з родичами.

Гороскоп на 2019 рік для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

2019 рік обіцяє бути успішним для Скорпіонів та невдалим для усіх ворогів цього знаку зодіаку. Всі позитивні здібності Скорпіонів максимально активізуються у 2019 році. А чим більше перешкод буде на шляху представників цього знаку, тим сильнішими вони ставатимуть. В цілому рік Свині повинен стати дуже вдалим, а сам Скорпіон буде наділений енергійністю, активністю та успіхом у бізнесі.

А от у особистому житті на Скорпіонів можуть чекати невдачі. Та, за словами астрологів, при вмінні не вимагати неможливого Скорпіони з легкістю знайдуть свою другу половинку.

Гороскоп на 2019 рік для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

У 2019 році Стрільці відчуватимуть емоційний підйом, як наслідок позитивних змін. Наступний рік обіцяє бути багатим для Стрільця на приємні хвилювання. Успіхи у особистому життя зможуть навіть затьмарити професійну сферу. На відміну від 2018, у 2019 році Стрільці приділятимуть менше уваги своїй кар’єрі та більше оточуючим. Втім, астрологи зауважують, що у професійній сфері для представників цього знаку зодіаку не прогнозуються великі зміни.

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Головним плюсом для Стрільців стане підвищення комунікабельності. Представники цього знаку легко знаходитимуть нових друзів та партнерів. А будь-які ідеї матимуть шанс на успішну реалізацію.

Гороскоп на 2019 рік для Козерогів (22 грудня – 20 січня)

Рік Свині для Козерогів буде наповнений приємними несподіванками. Раптові зрушення можуть відбутися і у фінансовій, і у особистій сферах. Також, наступний рік обіцяє бути багатим на нові знайомства, які у майбутньому можуть привести до кар’єрного зросту. У 2019 році створяться сприятливі умови і для успіхів на любовному фронті.

Та, астрологи застережують – у вирії успіху та нових звершень Козерогів може підвести здоров’я. Тому представникам цього знаку зодіаку необхідно буде більше часу приділити своєму здоров’ю.

Гороскоп на 2019 рік для Водоліїв (21 січня – 20 лютого)

У 2019 році Водолій в силу свого характеру може натрапити на ряд невеликих проблем, які йому допоможуть вирішити близькі люди. Та не зважаючи на це, представникам цього знаку не доведеться нудьгувати. Астрологи кажуть, що наступний рік буде багатим на цікаві події та яскраві емоції.

Позитивний настрій буде зближувати Водолія з більшою кількістю людей. А весь наступний рік представники цього знаку проведуть в оточенні близьких друзів.

Гороскоп на 2019 рік для Риб (21 лютого – 20 березня)

За словами астрологів, наступний рік Риби присвячуватимуть весь час, для досягання поставлених цілей. До тих, хто не будуватиме марних ілюзій безсумнівно навідається успіх. Особливо сприятливі умови будуть для творчих представників цього знаку зодіаку. А нові ідеї Риб зможуть знайти розуміння та підтримку у керівництва.

Хоча й наступний рік обіцяє бути фінансово успішним, Рибам варто бути обережними – не витрачати гроші на непотріб. Адже представники цього знаку можуть несподівано зробити велику покупку.