"Готовий до критики", – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019

Днями Франція представила свого конкурсанта на міжнародному шоу Євробачення-2019, яке пройде в Ізраїлі. На сцену вийде 19-річний андрогін та блогер Білал Хассані, на що неоднозначно відреагувала громадськість. За перші дні співак став жертвою "травлі" і гомофобних заяв у соціальних мережах.

Раніше LifeStyle 24 писав про те, що артист-андрогін потерпає від нападів "хейтерів": щонайменше 1,5 тисячі листів надійшло на його електронні адреси. Образи стосувалися не лише зовнішності та стилю Білала, а його національної приналежності (хлопець має марокканське коріння).



Білал Хассані / Instagram / @iambilalhassani

Додамо, що на захист співака-андрогіна стала ЛГБТ-спільнота Urgence Homophobie, яка планує подати судову скаргу через образи. Глава спільноти Гійом Мелані анонсував, що для захисту Білала нададуть 43 адвокатів, які отримають всі листи та електронні адреси кривдників.

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Журналісти LifeStyle 24 поспілкувалися з українським моделлю-андрогіном, відомим під псевдонімом Малетта, який прокоментував напади на представника Франції у мережі. За його словами, нестандартні особистості завжди привертають до себе увагу.

Білал – це не перший яскравий представник на Євробаченні. Він відкрито позиціонує себе і я впевнений що готовий до будь-якої критики і здатний не реагувати на недоброзичливців. Адже зовсім неважливо, що скажуть люди, якщо ти – самодостатня людина. Головне, щоб ці дії не несли шкоди громадськості. Люди завжди будуть обговорювати і критикувати, будь ти ким завгодно. Головне залишатися собою і не "змінювати" своїм принципам. У 2014 році громадськість так само сприйняла виступ Кончіти Вурст, що не завадило перемогти в конкурсі,

– зазначив Малетта.

Довідка: Кончіта Вурст – це австрійський співак, який переміг у конкурсі Євробачення-2014 з піснею "Rise Like a Phoenix". Глядачам він представив неординарний образ, поєднавши жіночий одяг, довге волосся і бороду.



Білал Хассані / Instagram / @iambilalhassani

На думку українського андрогіна, виступ Хассана Білала не зможе змінити ставлення "хейтерів" у мережі і припинення "травлі".

"Люди бувають жорстокими і поки вони самі не зрозуміють, що всі ми різні і маємо право на самовираження – нічого не зміниться. Найважча праця – робота над собою. Я можу лише побажати "хейтерам" задуматися над цим і зрозуміти, чому різні особистості викликають у них таку реакцію", – пояснив він.

Хто такий андрогін?

Андрогін – це людина, яка ідентифікує себе як безстатеву особу. Зокрема, це проявляється у зовнішності, коли поєднуються чоловічі та жіночі риси.

"В кожній людині присутні жіночі і чоловічі риси, що проявляються в різних життєвих ситуаціях. Андрогіни – це більш тонкі натури, які не можуть визначити для себе щось одне. Їхнє життя схоже на ваги, в яких обидві чаші наповнені порівну. З цим неможливо боротися оскільки ти – це ти і таким народився", – додав Малетта.

Як українці реагують на андрогінів?

Україна – країна пострадянського простору і, на мій погляд, головна проблема українців – поділ людей за гендерною ознакою. Точка зору "Чоловік повинен бути чоловіком" закладено в наші голови з дитинства. І частково я з цим згоден. Андрогінам нічого не заважає здійснювати "чоловічі" вчинки і бути адекватними. У ситуації зі мною, я навчився підкреслювати свою індивідуальність при цьому не провокуючи суспільство. В іншому випадку розумно буде переїхати в країну, де твій образ буде сприйматися лояльно. А поки українці не готові до подібного роду проявів серед чоловічої статі,

– зазначив хлопець.

Малетта додав, що андрогінам в Україні не складно жити та знаходити роботу. За його словами, "багато що залежить від сфери діяльності та дрес-коду".

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В першу чергу, досвідчений керівник зверне увагу на працездатність і вміння співробітника. Якщо є прагнення і бажання працювати – неважливо андрогін ти чи ні. На роботі потрібно займатися роботою, виконувати посадові інструкції і при цьому не забувати насолоджуватися процесом. Особисто у мене не було проблем з пошуком роботи, я багато чого можу зрозуміти і зробити висновки, щоб було комфортно всім, хто зі мною працює,

– наголосив він.



Український модель-андрогін Малетта

Малетта народився в Ужгороді і згодом переїхав у Київ. Він зізнався, що у нього було прекрасне дитинство і він вдячний батькам за чудове виховання. Хлопець розповів, що після переїзду у столицю у нього з'явилося більше можливостей для самореалізації. Раніше хлопець займався моделінгом, а зараз захоплюється флористикою.

Я люблю рідне місто і з радістю туди приїжджаю. Нехай в Ужгороді суспільство мене сприймало важче, але Київ не далеко від цього пішов. Всі люди різні, для когось я можу бути "дивиною", а для когось – нормою. Немає ідеального місця проживання, ми самостійно створюємо комфортні умови навколо себе. Я вважаю себе звичайною людиною і моя самоідентифікація і зовнішній вигляд не дає мені права ставити себе вищим і цікавішим за інших. Всі люди особливі, хоч часто приховують себе за численними масками,

– зазначив він.