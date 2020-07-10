Один із найпопулярніших українських попгуртів "Время и Стекло" наприкінці березня оголосив про завершення своєї кар'єри. Надя Дорофєєва та Позитив готуються до прощального туру, який має розпочатися 2 вересня. Сьогодні, 10 липня, музиканти презентувати кліп на останню спільну пісню.

Дует вирішив порадувати шанувальників запальним танцювальним треком Last Dance та випустив до нього яскравий кліп. Виконавці постали перед камерами в оригінальних образах: Позитив був ковбоєм, а Дорофєєва позувала топлес. Відео презентували на офіційному ютуб-каналі гурту.

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Образ Наді Дорофєєвої

Співачка у відеороботі постає у незвичному образі. Вона вдалася до експерименту і в кліпі має каштанове коротке волосся та чубчик. В одному із моментів ролику шанувальники могли побачити свою улюбленицю топлес. Проте вона прикрилася магнітофоном і бобіною.

Образ Позитива

Колега Наді по дуету у кліпі приміряв образ ковбоя. Він чудово перевтілився і бездоганно зіграв свою роль. Артист не боїться експерименувати із зовнішністю і щоразу дивує фанатів оригінальними аутфітами.

"Время и Стекло" вкотре запалили музичні платформи та показали чудових результат своєї роботи. Last Dance стане хітом, який ще довго звучатиме у різних куточках країни.

Ми не плануємо відправляться у вічний прощальний тур. Просто карантин диктує свої правила та змінює плани – через пандемію ми були змушені перенести дати виступів, проте обов'язково приїдемо у всі заплановані концертні зали,

– наголосили виконавці.

"Время и Стекло" – Last Dance: дивіться відео онлайн