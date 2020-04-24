Холостяк 10 сезон 8 випуск: хто залишив проєкт в цьому ефірі

8 випуск 10 сезону "Холостяка" вразив неочікуваними побаченнями та зізнаннями учасниць. Проте Максим Михайлюк таки вирішив попрощатися ще з однією учасницею шоу – Настею.

У новому випуску шоу "Холостяк" 10 сезон холостяк продовував запрошувати учасниць на індивідуальні побачення та дізнаватися про них більше. Але не все йому подобалося в дівчатах.

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Так, в середині випуску шоу Максим відправив додому Настю ще після їхнього побачення, не дочекавшись церемонії троянд. А все через те, що дівчина досі не визначилася, чи хоче з ним стосунків та побачення організувала в астролога.

Зазначимо, що дівчина народилася в Сумській області і займається танцями. Вона захоплюється своєю професією та любить подорожувати. А її мета в житті: багато подорожувати та зустріти справжнє кохання.

Цікаво, що на церемонії троянд у шоу Максим покликав Дашу та сказав, що пам’ятає всі моменти з нею. Проте, оскільки вона їх не дуже цінує, то він вирішив провести їй додому. Але в машині дівчина побачила запрошення на індивідуальне побачення в Єгипті, а це означає, що вона не покидає проєкт. Пара навіть поцілувалася в кінці.

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Холостяк 10 сезон 8 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

Холостяк Популярне шоу побачень вперше з'явилося в березні 2011 року та є українською адаптацією американського проекту The Bachelor. Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.



У кожному випуску головний герой влаштовує побачення з красивими учасницями у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.