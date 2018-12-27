Хто стильніша: блогерка Ферраньї та модель Ромі Стрейд засвітились в однакових светрах

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К'яра Ферраньї та Ромі Стрейд в різдвяних светрах
К'яра Ферраньї та Ромі Стрейд в різдвяних светрах / Instagram / @chiaraferragni / @romeestrijd

Відома італійська блогерка К'яра Ферраньї та зірка білизняного бренду Victoria's Secret у час католицького Різдва проводили свій час з найріднішими. Оскільки після напруженого року зіркам була просто необхідна неформальна атмосфера, вони одягнули однакові зручні светри зі святковою тематикою.

Блогерка К'яра Ферраньї наразі відпочиває зі своєю сім'єю в гірському масиві у Східних Альпах в Італії. Протягом майже тижня відпустки у соціальні мережі Instagram вона продемонструвала декілька стильних образів, які вже встигли оцінити її підписники. Гламурна 31-річна знаменитість зазвичай одягає лише речі від іменитих брендів, які вирізняються яскравістю та досконалістю. 

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В той же час модель білизняного бренду Ромі Стрейд теж побувала на різдвяному вікенді в рідних Нідерландах. Дівчина, яку ми часто звикли бачити в модних street-style образах, на Різдво також вирішила приміряти домашній та стильний look. Хто ж міг очікувати, що дві зірки, які не знайомі одне з одною, однак активно ведуть свої соціальні мережі, продемонструють схожі образи.

Яскравий червоний светр з чорними візерунками у формі сніжинок та оленів чудово гармоніював з чорним "низом" знаменитостей. Варто додати, що у такий же светр, але меншого розміру, К'яра Ферраньї одягнула на свого 9-місячного сина Леона. Зізнавайтесь, кому більше личить різдвяна кофтинка, чи вони двоє виглядають у них бездоганно?

К'яра Ферраньї та Ромі Стрейд в різдвяних светрах / Instagram

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода К'яра Ферраньї Victoria's Secret Фотопорівняння
Джерело: 24 канал
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