Ігор Кондратюк пояснив, чому Марина Круть вийшла у фінал Нацвідбору

В Україні відбувся перший півфінал Національного відбору Євробачення-2020. За результатами голосування глядачів і суддів, у наступний етап шоу пройшли Jerry Heil, KRUTЬ та Gо-A. Ігор Кондратюк вирішив прокоментувати фурор Марини Круть.

У коментарі "Фактам" український продюсер пояснив, що дівчина обрала для Нацвідбору Євробачення-2020 вдалу композицію. Її трек з назвою "99" є досить оригінальним, оскільки поєднує не тільки вокал артистки, але й гру на бандурі. І якщо суддів вразив талант Марини Круть, то от глядачів, за словами Ігоря Кондратюка, могла підкорити життєва історія вокалістки.

Читайте також: Хто пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2020

"У Марини Круть красива, оригінальна музика. Вона сама дуже приємна дівчина… Вона подобається глядачам. Її пісня виділяється легкістю, але в ній ще немає "гачка", про який говорила і Тіна. Чому проголосували глядачі? Думаю, 30 відсотків – через розповіді про те, що її мама на останні гроші купила дочки бандуру. У нас люблять такі жалісливі і щирі історії", – розповів Ігор Кондратюк.

Як відомо, Марина Круть стала фавориткою Нацвідбору. До 8 лютого ніхто не прогнозував такого успіху дівчині, а головною претенденткою на перемогу називали популярну співачку Jerry Heil. Ігор Кондратюк пояснив, що в артистки слабка пісня Vegan.

Для Європи у Яни була хітова тема – веганство, але музично вона її не дотягнула. Та й з вокалом слабенько. Але, тим не менш, співачка виступила вдало, потрапивши до трійки фіналістів. Подивимося, як згрупуються її фанати ближче до фіналу і чи зможуть вивести в переможниці,

– зазначив Ігор Кондратюк.

Наразі свій тріумф вже прокоментувала Марина Круть. Відповідний допис вона розмістила на офіційній інстаграм-сторінці. Артистка назвала себе "чорною конячкою", якій ніхто не пророкував успіху, однак саме її трек "99" зумів підкорити українців.

Я була чорною конячкою, на яку ніхто не ставив і в яку ніхто не вірив. До останнього. З іншого боку, у мене був потужний супорт – від вас, люди, яких знаю і ні. Уся моя команда, яка розганяла пил сумніву і завжди стояла за спиною. Попереду у нас стрибок вище голови,

– поділилась Марина Круть.

Після тріумфального виступу на Нацвідборі Євробачення-2020 артистка планує покращити свій вокал. Упродовж 2 тижнів Марина Круть натхненно працюватиме, щоб у фіналі шоу показати потужніший виступ. Останній ефір відбору пройде 22 лютого.

Дивіться виступ KRUTЬ на Національному відборі Євробачення-2020: відео