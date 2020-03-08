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Ірена Карпа записала феміністичний трек до 8 березня: слухайте пісню "Баби круті чуваки"

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Ірена Карпа записала феміністичний трек "Баби круті чуваки" / Instagram / @qarpa

Українська письменниця та співачка Ірена Карпа ніколи не соромилася виражати свою думку публічно. Так, поки стрічка соціальних мереж переповнена чуттєвими зізнаннями та квітами, вона випустила феміністичну пісню "Баби круті чуваки", якою вкотре утвердила позицію жінок у мистецтві, науці та медицині.

В українському суспільстві панує неоднозначне ставленя до Міжнародного жіночого дня. Одні з радістю приймають ніжні привітання та романтичні подарунки, тоді як інші відстоюють права жінок на феміністичних маршах по всій країні. Позицію останніх підтримує й письменниця та журналістка Ірена Карпа. 

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Так, сьогодні, 8 березня, на офіційній сторінці в інстаграмі знаменитість презентувала свій сингл "Баби круті чуваки", який утверджує позицію жінки у сучасному світі. Ірена Карпа обрала для привітання власний метод. Вона наголосила на заслугах жінок, які поклали початок багатьом сучасним відкриттям. Вона спрямовує ці слова до представниць найрізноманітніших професій. 

І поки незнайомі мужики шлють нам копіпейщені тюльпани і графоманські віршики про "свято краси" в приватні меседжі, я хочу по-справжньому привітати знайомих моїх жінок. Знакових, сильних, відчайдушних. Відвертих, глибоких, сміливих. Талановитих, неповторних, творчих… Усіх тих, хто важливі не тільки для мене. Всіх моїх красунь і розумниць,
– презентувала Ірена Карпа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І поки незнайомі мужики шлють нам копіпейщені тюльпани і графоманські віршики про «свято краси» в приватні меседжі, я хочу по-справжньому привітати знайомих моїх жінок. Знакових, сильних, відчайдушних. Відвертих, глибоких, сміливих. Талановитих, неповторних, творчих. Революціонерок, новаторок. Письменниць, менеджерок, мисткинь, музиканток, дизайнерок, викладачок, адвокаток, дипломаток, журналісток, лікарок. Мам, бабусь, сестер. Усіх тих, хто важливі не тільки для мене. Всіх моїх красунь і розумниць. Ця пісня Qarpa - про вас і для вас. Слухайте в профілі плюс на ютубі.️ Every day is your day! @okotrus @litsarkisian @tanyaprentkovych @alisa___cooper @doctor_beauty_ @lorna_nizyna #qarpa #ukrainianmusic #music#femalevocals #8thmarch #карпа #іренакарпа #восьмеберезня #8марта #8мартаподарок #музика #українськамузика #українськийблогер #праважінок #праважінокправалюдини #крутіжінки #бабикрутічуваки Колаж @olgaklapak ️

Допис, поширений Karpa Irena (@qarpa)

Трек "Баби круті чуваки" з'явився на ютубі лише кілька годин тому, а вже встиг знайти відгомін у серцях багатьох жінок та навіть чоловіків: "Блін, то такий вранішній наркотик, не можу перестати її слухати, вже і мої довкола знають слова. А ну і чувакам зайшло", "Як смачно сказано", "Круто! Карпа завжди на висоті", "Це неперевершено".

Ірена Карпа – "Баби круті чуваки": слухайте пісню онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle
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