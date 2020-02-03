Ірина Шейк одягнула прозору сукню-сітку на вечірку: спекотні фото

Після розлучення з Бредлі Купером Ірина Шейк вирішила не впадати у депресію, а продовжувати розвивати свою кар'єру. Тому зірка опиняється у списках всіх престижних подій, а її поява на червоних доріжках відзначається чималим фурором.

2 лютого у Лондоні пройшло нагородження найкращих акторів та режисерів преміями BAFTA-2020. Та, за традицією, захід не обмежився тільки урочистою частиною: ввечері всі зірки прийшли на світську вечірку, щоб привітати переможців. Запрошення отримала і молода матуся Ірина Шейк.

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Модель вирішила не ігнорувати подію та залюбки відправилась до Лондона. Перед камерами Ірина Шейк красувалась у прозорій сукні-сітці від бренду Burberry. Вбрання було розшите кристалами, що вразило всіх учасників події. А от прозорий силует допоміг Ірині Шейк додати спокусливості образу: манекенниця одягнула нюдове боді, засвітивши бездоганну фігуру. Босоніжки та лаконічні прикраси завершили спокусливий look Ірини Шейк.

Цікаво, що вже у мережі зірка показала фото з запальним Рікардо Тиші. Чоловік, який є близьким другом Ірини Шейк, супроводжував її на вечірці та взяв участь в імпровізованій зйомці для її блогу. Не відмовлялась модель від фото і з іншими гостями події.