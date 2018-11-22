Іван Дорн потрапив у скандал через концерт у Росії

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Іван Дорн потрапив у скандал через концерт в Росії
Іван Дорн потрапив у скандал через концерт в Росії / losangeles.zagranitsa.com

Український співак Іван Дорн дуже розлютив своїх фанатів анонсом виступу в Росії. Артист повідомив, що дасть концерт у Москві у п'ятницю, 23 листопада.

22 листопада на сторінці Івана Дорна в Instagram з'явився черговий допис, який розбурхав мережу.

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Співак повідомив шанувальникам про свій запланований виступ у Москві. "Москва, стадіон "Адреналін"! Завтра!" – написав Дорн.

Під його постом хейтери вщент розкритикували Івана Дорна за інформацію про виступ артиста у Росії. "Де ж твої принципи? В Москву побіг, як грошима запахло?", "Кусок тухлого м'яса", "Серце крається, що наші кращі музиканти у Москві тупо гроші заробляють. А ми ж, до речі, танцювалі під ваші пісні", "Ваня, тобі більше йшло їсти хот-доги на заправці на Богатирській, ніж цей московський рух", "Через таких як ти, у нас і твориться не зрозумій що", – написали користувачі мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moskva! Adrenaline Stadium zavtra!

Допис, поширений Ivan Dorn (@dorn_ivan)

У наступному дописі Іван Дорн написав: "Москва, я тут подумав і вирішив – досить уже зустрічатися на нудні meet & greet. Погнали всі разом грати в музичний крокодил, а заодно і розповісте, як вам сьогоднішній концерт".

До слова, український виконавець Іван Дорн, який активно гастролює у Росії, під час виступу на музичному фестивалі "MRPL City 2017" у Маріуполі прочитав зі сцени нового вірша, якого присвятив "лукавим патріотам" і "провокаторам". Співак давав неоднозначні інтерв'ю російським журналістам та змагався за музичні нагороди в РФ.

Теги: Новини Росії LifeStyle Музика Іван Дорн Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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