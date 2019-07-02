Івана Купала у Києві: програма заходів

Свято Івана Купала святкують з вечора 6 липня по 7 липня. Традиційно на це свято українці збираються на берегах річок та озер, молодь стрибає через ватру та гуляє до ранку. Дівчата плетуть вінки та пускають їх за течією річки, ворожачи на свою сімейну долю.

Як відсвяткувати Івана Купала в Києві, куди піти, щоб потанцювати, та де стрибати через ватру – читайте далі.

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Афіша подій на Івана Купала у Києві

Фестиваль "Ніч на Івана Купала"

В ніч з 6 на 7 липня в Києві відбудеться фестиваль з нагоди Івана Купала. Організатори обіцяють насичену музичну програму із зірками українського шоу-бізнесу, розваги та фуд-корт. Після заходу сонця усі відвідувачі фестивалю матимуть змогу відчути на собі українські традиції, притаманні загадковій ночі Івана Купала: стрибки через ватру, ворожіння, танці, співи, а також багато іншого.

Коли: 5-7 липня

Початок: 5 липня, 22:00

Де: парк Дружби народів

Ціна: від 99 гривень



Ніч на Івана Купала

Івана Купала в Пирогово

Свято Івана Купала традиційно щороку відзначають у Національному музеї народної архітектури та побуту України. Вечір на Співочому полі музею обіцяє бути веселим: вінкоплетіння, вироблення традиційної української купальської атрибутики, купальські співи, а також найголовніша подія вечора – очищення вогнем, ворожіння на вінках та запуск палаючих колес по ставку.

Коли: 6 червня

Початок: 17:00

Де: вулиця Академіка Тронька

Ціна: 50 гривень



Івана Купала в Пирогово

Етно-дискотека у Феофанії

Безалкогольна етно-дискотека під відкритим небом з нагоди свята Івана Купала. Вечірка пройде з урахуванням усіх українських традицій, притаманних у цей день: плетіння вінків, спалення опудала, стрибки через багаття тощо. На території дискотеки працюватиме кафе. На початку свята проводитимуться майстер-класи для дітей, а ввечері відбудеться конкурс "Найчарівніша русалонька Феофанії", переможниця якого отримає приз у вигляді тисячі гривень.

Коли: 6 червня

Початок: 17:00

Де: вулиця Академіка Лебедєва, 37

Ціна: 30 гривень



Етно-дискотека на Івана Купала

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Івана Купала та "Мамаєва Слобода"

Фольклорні колективи Мамаєвої Слободи пропонують насолодитися власною творчістю, після чого відправитися до лісу, щоб зрубати дерево чорноклена. Вечір обіцяє бути веселим та традиційно насиченим: Марена, спалення солом'яної ляльки Купала, танці, хороводи та інші народні гуляння. Купальське вогнище розпалять лише після заходу сонця. Дійство відбудеться біля історичного витоку річки Либідь, а купальскі обряди біля озера Красуня.

Коли: 6 червня

Де: вулиця Михайла Донця, 2

Ціна: 120 гривень

Дрес-код: вишиванка або елемент українського традиційного костюму



Традиційне Івана Купала у Києві

KUPALA на арт-заводі "Платформа"

Прем'єра свята KUPALA на Арт-заводі Платформа відбудеться 5 червня. Організатори подбали про дух свята, розмістивши на арт-заводі чудесний ліс і безліч свічок. Під шалені ритми електронної музики, відвідувачі зможуть стрибати через вогнище, плести вінки та шукати чарівну квітку папороті.

Коли: 5-7 квітня

Де: вулиця Беломорська, 1

Ціна: 200 гривень

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Свято Івана Купала на арт-заводі "Платформа"