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Іванка Трамп зачарувала стильним образом на саміті в Білому домі

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Іванка Трамп / Getty Images

Дочка Дональда Трампа цілком відповідає своєму статусу радниці президента США та відвідує безліч офіційних заходів. Іванка Трамп незмінно демонструє вишуканий діловий стиль на публічних заходах.

38-річній Іванці Трамп досить часто вдається власними модними смаками затьмарювати навіть першу леді США. Так, вчора, 31 січня, вона долучилася до саміту в Білому домі, що стосувався торгівлі людьми та експлуатації дітей. 

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Донька підтримала Дональда Трампа під час непересічної політичної події, виступивши з надихаючою промовою. 

Торговці людьми експлуатують найвразливіші категорії суспільства – часто жінок та безпритульних підлітків. Ми будемо невблаганними в боротьбі за притягнення винних до відповідальності за їхні жахливі злочини та відновлення людської гідності уцілілих, подолавши зло сучасного рабства,
– висловилася Іванка Трамп. 

Для офіційного виходу вона обрала лляну сукню кремового кольору довжини міді, підкресливши тендітну фігуру широким поясом у тон вбрання. Витончений образ бізнес-леді поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах. Її обличчя прикрасив легкий макіяж та звична укладка. 

До вибору прикрас Іванка Трамп поставилася не менш відповідально. На сукні красувалася масивна золота брошка з перлами. Також з аксесуарів донька американського президента обрала коштовний перстень, який одягає досить рідко. 


Іванка Трамп на саміті у Білому домі / Instagram / @ivankatrump


Іванка Трамп на саміті у Білому домі / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп Новини LifeStyle
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