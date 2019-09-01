День знань: святкові картинки-привітання з першим дзвоником

Традиційно в Україні 1 вересня, у перший день осені відзначають День знань. В цей день для учнів лунає перший шкільний дзвінок, який сповіщає про початок навчального року.

Щороку, у перший день осені, 1 вересня, кожна школа рясніє школярами у білих бантиках, з великими букетами квітів, їхніми стривоженими батьками та святково одягненими вчителями. Попереду на учнів чекають 9 місяців, які подарують нові знанняя, що пронесуться крізь усе життя. Тож у цей святковий та радісний день не забудьте привітати своїх дітей, братиків та сестричок. Читайте також: Зі святом 1 вересня – привітання з Днем знань у прозі та віршах Картинки-привітання з Днем знань

Картинки з Днем знань

Картинки з 1 вересня

Привітання з Днем знань

Картинки з Днем знань

Привітання з 1 вересня

Листівки з 1 вересня

День знань 2019

Привітання з першим дзвоником

Картинки з першим дзвоником

Привітання з Днем знань

Картинки з 1 вересня

Картинки-привітання з 1 вересня

День знань: привітання

Привітання з 1 вересня

Побажання учневі

Побажання учениці