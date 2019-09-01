День знань: святкові картинки-привітання з першим дзвоником
Традиційно в Україні 1 вересня, у перший день осені відзначають День знань. В цей день для учнів лунає перший шкільний дзвінок, який сповіщає про початок навчального року.
Щороку, у перший день осені, 1 вересня, кожна школа рясніє школярами у білих бантиках, з великими букетами квітів, їхніми стривоженими батьками та святково одягненими вчителями. Попереду на учнів чекають 9 місяців, які подарують нові знанняя, що пронесуться крізь усе життя. Тож у цей святковий та радісний день не забудьте привітати своїх дітей, братиків та сестричок.
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Картинки-привітання з Днем знань
Картинки з Днем знань
Картинки з 1 вересня
Привітання з Днем знань
Картинки з Днем знань
Привітання з 1 вересня
Листівки з 1 вересня
День знань 2019
Привітання з першим дзвоником
Картинки з першим дзвоником
Привітання з Днем знань
Картинки з 1 вересня
Картинки-привітання з 1 вересня
День знань: привітання
Привітання з 1 вересня
Побажання учневі
Побажання учениці
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