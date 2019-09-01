День знань: святкові картинки-привітання з першим дзвоником

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Картинки з 1 вересня 2019 – картинки з Днем знань 2019
Картинки з Днем знань / LifeStyle 24

Традиційно в Україні 1 вересня, у перший день осені відзначають День знань. В цей день для учнів лунає перший шкільний дзвінок, який сповіщає про початок навчального року.

Щороку, у перший день осені, 1 вересня, кожна школа рясніє школярами у білих бантиках, з великими букетами квітів, їхніми стривоженими батьками та святково одягненими вчителями. Попереду на учнів чекають 9 місяців, які подарують нові знанняя, що пронесуться крізь усе життя. Тож у цей святковий та радісний день не забудьте привітати своїх дітей, братиків та сестричок. 

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Картинки-привітання з Днем знань

Картинки з 1 вересня
Картинки з Днем знань

Картинки з 1 вересня
Картинки з 1 вересня

Картинки з 1 вересня
Привітання з Днем знань

Картинки з 1 вересня
Картинки з Днем знань

Картинки з 1 вересня
Привітання з 1 вересня

Картинки з 1 вересня
Листівки з 1 вересня

Картинки з 1 вересня
День знань 2019

Картинки з 1 вересня
Привітання з першим дзвоником

Картинки з 1 вересня
Картинки з першим дзвоником

Картинки з 1 вересня
Привітання з Днем знань

Картинки з 1 вересня
Картинки з 1 вересня

Картинки з 1 вересня
Картинки-привітання з 1 вересня

Картинки з 1 вересня
День знань: привітання

Картинки з 1 вересня
Привітання з 1 вересня

Картинки з 1 вересня
Побажання учневі

Картинки з 1 вересня
Побажання учениці

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Теги: Освіта LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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