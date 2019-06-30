Картинки з Днем молоді: найкращі привітання

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Картинки з Днем молоді 2019 - привітання у картинках зі святом Днем молоді
День молоді 2019 / LifeStyle 24

30 червня в Україні відзначають День молоді. Це свято щорічно відзначають в останню неділю червня. Національне свято українська молодь відзначає з 1994 року. Привітайте з цим чудовим днем ваших друзів, колег та близьких.

Згідно з класифікацією ООН молоддю вважається категорія молодих осіб до 24 років. Однак до групи "молодь" в Україні відносять осіб віком від 18 до 35 років. Це свято для молоді, тож вмикайте фантазію та відправляйтеся з друзями робити цей день незабутнім, а ще не забудьте надіслати друзям картинки-привітання з Днем молоді. 

Читайте також: День молоді 2019: Програма святкових заходів у Києві та інших містах України

Картинки-привітання з Днем молоді

День молоді
День молоді 2019

День молоді
Картинки з Днем молоді

День молоді
Листівки-привітання з Днем молоді

День молоді
Свято День молоді в Україні

День молоді
Картинки з Днем молоді

День молоді
День молоді 2019

День молоді
Картинки з Днем молоді

День молоді
Привітання з Днем молоді

День молоді
Привітання з Днем молоді

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Теги: Новини культури LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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