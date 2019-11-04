4 листопада – День залізничника: картинки-привітання зі святом

День залізничника в Україні / Фото з відкритих джерел

В Україні 4 листопада відзначають свято День залізничника. Цього ж дня у 1861 році на залізничний міський вокзал у Львові прибув перший пасажирський потяг "Ярослав". Потяг був міжнародного сполучення, тож з Відня їхав до Львова, перетинаючи польські міста Краків і Перемишль.