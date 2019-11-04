4 листопада – День залізничника: картинки-привітання зі святом

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Картинки з Днем залізничника 2019 – привітання в картинках
День залізничника в Україні / Фото з відкритих джерел

В Україні 4 листопада відзначають свято День залізничника. Цього ж дня у 1861 році на залізничний міський вокзал у Львові прибув перший пасажирський потяг "Ярослав". Потяг був міжнародного сполучення, тож з Відня їхав до Львова, перетинаючи польські міста Краків і Перемишль.

Цікаві факти про залізницю

1. Залізничні шляхи "Укрзалізниці" об'єднують всі області країни та нараховують понад 1,5 тисячі станцій.

2. На українській залізниці працюють понад 375 тисяч працівників.

3. Сучасна залізниця України складається з шести ліній – Донецької, Львівської, Одеської, Південної, Південно-Західної та Придніпровської. Залізничне сполучення є в кожній області країни.

4. Залізничники обслуговують 30 тисяч кілометрів залізничних шляхів та 1684 станцій.

6. В Україні залізниця є основним шляхом вантажоперевезень і одним з найдешевших способів пасажирських перевезень.

Картинки з Днем залізничника


День залізничника в Україні


Картинки на День залізничника


Листівки з Днем залізничника


День залізничника України 2019


Привітання з Днем залізничника


Картинки з Днем залізничника

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Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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