Катя Осадча поділилася планами після карантину: суші та поїздка до батьків

Популярна телеведуча розкрила родинні плани після завершення карантину в Україні, яке прогнозують на 22 травня. Катерина Осадча зізналася, що хоче насолодитися тими речами, які до початку ізоляції здавалися цілком буденними. Вона мріє посмакувати суші, прогулятися центром Києва та здійснити поїздку до батьків.

Катя Осадча щодня ділиться з фоловерами тим, як триває її карантин. Проте зірка, як і все суспільство, прагне його завершення та повернення до звичного ритму життя. В інстаграм-профілі вона показала новий жіночний образ та розсекретила плани після подолання спалаху коронавірусу.

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Якщо ще кілька днів тому телеведуча мріяла сісти за кермо автомобіля і відправитися у бік моря, то нині її бажання набули більш приземленого характеру. Хоч вона продовжувала працювати навіть під час карантину, та на тривалий відпочинок більше не налаштована. Натомість Осадча зізналася, що в першу чергу після скасування карантинних обмежень вона прагне навідати батьків, яких не бачила вже близько двох місяців.

Також знаменитість розповіла, що хоче змінити атмосферу передмістя Києва на шумні вулиці столиці та здійснити сімейну прогулянку центром міста. Також Катя Осадча мріє про суші. Попри те, що днями разом з чоловіком Юрієм Горбуновим приготувала піцу, вона хоче скуштувати традиційну страву японської кухні від професіоналів. "Вже готувала, але хочу не саморобних", –відповіла телезірка на пораду фоловерів приготувати суші самостійно.

Для чергової домашньої зйомки Катя Осадча обрала комфортний та водночас вишуканий образ. Вона позувала у світлих широких джинсах та оригінальній білій кофтинці з оголеними плечима, пікантним декольте та об'ємними рукавами. Ведуча не забула й про прикраси, обравши кілька ланцюжків на шию та шпильку з перлами. Цим кадром Осадча вкотре довела, що її родзинкою є саме щира усмішка, яка підкорює серця користувачів соцмереж.

Станом на 5 травня в Україні підтвердили 12 687 випадків коронавірусу, з них 316 закінчилися летально. 1 875 людей одужали.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу