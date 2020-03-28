Катя Осадча замилувала мережу домашнім селфі з Юрієм Горбуновим: ніжне фото
Знамените українське подружжя ведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова дотримується карантину та залишається вдома. Закохані поділилися ніжним домашнім селфі.
Коронавірус став причиною введення карантину у багатьох країнах світу на різних континентах. Люди залишаються вдома, щоб уберегтися від інфікування. Катя Осадча та Юрій Горбунов також дотримуються цього. Вони насолоджуються часом, проведеним удвох та з сином Іваном. Ледь не щодня подружжя радує прихильників новими світлинами.
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Вечір п'ятниці вдома. Хочете з нами до каміна?
– підписала знімок Осадча.
Зазначимо, станом на ранок 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. Від COVID-19 померло 8 людей. Чотирьом особам вдалося одужати. Громадян закликають подбати про власну безпеку та без зайвої потреби не виходити з дому.
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