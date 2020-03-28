Катя Осадча замилувала мережу домашнім селфі з Юрієм Горбуновим: ніжне фото

Знамените українське подружжя ведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова дотримується карантину та залишається вдома. Закохані поділилися ніжним домашнім селфі.

Коронавірус став причиною введення карантину у багатьох країнах світу на різних континентах. Люди залишаються вдома, щоб уберегтися від інфікування. Катя Осадча та Юрій Горбунов також дотримуються цього. Вони насолоджуються часом, проведеним удвох та з сином Іваном. Ледь не щодня подружжя радує прихильників новими світлинами.

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Зіркові батьки розповідають не тільки про те, як забавляють сина на карантині, але й публікують романтичні затишні кадри. Пара запровадила традицію. Тепер Катя та Юрій проводять вечірні прямі ефіри в інстаграмі, де розповідають про свої будні, діляться корисними порадами та відповідають на запитання шанувальників. Також вони проводять час біля каміна.

Ведуча поширила на особистій сторінці в інстаграмі миле фото з коханим. На ньому вони позують усміхненими та щасливими.

Вечір п'ятниці вдома. Хочете з нами до каміна?

– підписала знімок Осадча.

Зазначимо, станом на ранок 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. Від COVID-19 померло 8 людей. Чотирьом особам вдалося одужати. Громадян закликають подбати про власну безпеку та без зайвої потреби не виходити з дому.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу