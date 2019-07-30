Кайлі і Кендалл Дженнер показали пікантну рекламу спільного бренду

121 Читать новость на русском
Кайлі та Кендалл Дженнер
Кайлі та Кендалл Дженнер / Instagram / @kendallandkylie

Сестри Кардашян давно не обмежуються популярним реаліті-шоу. Кожна із них створила власний бренд, який приносить мільйонні прибутки. А от Кайлі та Кендалл ще й виступили у колаборації, започаткувавши спільну лінію одягу.

Днями на офіційній Instagram-сторінці бренду Kendall+Kylie з'явилася реклама нової колекції вбрання. Власниці відомої марки – 23-річна Кендалл і 21-річна Кайлі Дженнер – вирішили відмовитись від послуг моделей, виступивши головними героїнями кампанії. Багатійки приміряла кілька виробів з їхнього бренду, додавши до фото пікантності.

Читайте також: Оголена Кайлі Дженнер знялась у рекламі власного бренду: фото 18+

Зокрема, у новій рекламі джинсів мільярдерки позували топлес, прикривши оголені груди руками та великим капелюхом. При цьому Кендалл засвітила перед камерою оголену спину, що виглядало дуже звабливо. 

Джинси під будь-який настрій, – грайливо підписали вони фото. 

Кайлі та Кендалл Дженнер
Кайлі та Кендалл Дженнер / Фото: Instagram / @kendallandkylie

Як відомо, бренд Kendall+Kylie знамениті американки заснували ще у 2012 році. Наразі марка одягу має інтернет-магазин, яким користуються мільйони людей у всьому світі. Традиційно Кайлі та Кендалл Дженнер самотужки розвивають свій бізнес та стають моделями для реклам. Щороку Kendall+Kylie приносить дівчатам мільйонні прибутки, а самі мільярдерки зізнаються, що їхня популярність у світі допомагає поширювати дизайнерські ідеї. 


Сестри Кардашян у рекламі власного бренду / Фото: Instagram / @kendallandkylie

Водночас Кайлі Джененр є власницею однієї з найспішніших косметичних марок Kylie. 22 липня вона презентувала нову б'юті-колекцію для шкіри, в рекламі якої постала оголеною. 

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 84 депутатів
сьогодні
232769
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кайлі Дженнер Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
29 липня 11:05 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
7221
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
28 липня 18:25 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
14550
4 найкращих серіали для перегляду влітку
28 липня 10:30 4 найкращих серіали для перегляду влітку
4019
Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
27 липня 11:30 Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
Юлія Турелик 2208
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
26 липня 21:02 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
502
Новини
Більше новин
Залиште відгук