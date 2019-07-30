Кайлі і Кендалл Дженнер показали пікантну рекламу спільного бренду

Сестри Кардашян давно не обмежуються популярним реаліті-шоу. Кожна із них створила власний бренд, який приносить мільйонні прибутки. А от Кайлі та Кендалл ще й виступили у колаборації, започаткувавши спільну лінію одягу.

Днями на офіційній Instagram-сторінці бренду Kendall+Kylie з'явилася реклама нової колекції вбрання. Власниці відомої марки – 23-річна Кендалл і 21-річна Кайлі Дженнер – вирішили відмовитись від послуг моделей, виступивши головними героїнями кампанії. Багатійки приміряла кілька виробів з їхнього бренду, додавши до фото пікантності.

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Зокрема, у новій рекламі джинсів мільярдерки позували топлес, прикривши оголені груди руками та великим капелюхом. При цьому Кендалл засвітила перед камерою оголену спину, що виглядало дуже звабливо.

Джинси під будь-який настрій, – грайливо підписали вони фото.



Кайлі та Кендалл Дженнер / Фото: Instagram / @kendallandkylie

Як відомо, бренд Kendall+Kylie знамениті американки заснували ще у 2012 році. Наразі марка одягу має інтернет-магазин, яким користуються мільйони людей у всьому світі. Традиційно Кайлі та Кендалл Дженнер самотужки розвивають свій бізнес та стають моделями для реклам. Щороку Kendall+Kylie приносить дівчатам мільйонні прибутки, а самі мільярдерки зізнаються, що їхня популярність у світі допомагає поширювати дизайнерські ідеї.



Сестри Кардашян у рекламі власного бренду / Фото: Instagram / @kendallandkylie

Водночас Кайлі Джененр є власницею однієї з найспішніших косметичних марок Kylie. 22 липня вона презентувала нову б'юті-колекцію для шкіри, в рекламі якої постала оголеною.