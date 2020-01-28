Кейт Міддлтон оконфузилась на офіційному виході: кумедні фото

Герцогиня Кембриджська завжди намагається виглядати бездоганно. Однак навіть Кейт Міддлтон, яка ретельно підбирає вбрання на кожен вихід, інколи підводить і погода, і одяг.

Графік дружини принца Вільяма є дуже насиченим. Всього за кілька днів вона взяла участь у кількох офіційних заходах та презентувала мистецький проєкт. 28 січня Кейт Міддлтон відвідала дитячу лікарню Evelina, що розташована в Лондоні. Однак саме цей візит обернувся для герцогині Кембриджської конфузом.

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Кейт Міддлтон обрала для виходу стильний твідовий костюм від Dolce & Gabbana. Образ знаменитої модниці складався з мініспідниці та піджака, до яких вона підібрала темні колготи і взуття на підборах. Проте вітряна погода у Лондоні зіпсувала бездоганний look британської модниці.

Через сильні пориви вітру спідниця Кейт Міддлтон задиралась, тому фото, зроблені під час офіційного виходу, вже встигли розсмішити всю мережу. Від несподіванки Кейт Міддлтон намагалась втримати одяг, демонструючи кумедні гримаси.



Кейт Міддлтон оконфузилась / Getty Images



Герцогиня Кембриджська у Лондоні / Getty Images

Як відомо, королівська сім'я має свій лайфхак для вітряних днів. У спідниці представниць монархії вшивають спеціальні пластини, які допомагають вбранню не втратити форму в негоду. Однак, мабуть, про цей лайфхак Кейт Міддлтон забула на один день, тому й потрапила в кумедну ситуацію.