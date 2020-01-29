Кейт Міддлтон здійснила четвертий офіційний вихід за тиждень: фото весняного образу

Герцогиня Кембриджська, схоже, почала ще більше працювати із громадськістю після відходження Меган Маркл та принца Гаррі з королівської сім’ї. Всього за тиждень вона встигла вчетверте вийти на публіку та виконати королівські обов’язки.

Кейт вирішила навідатись до дитячого садка Stockwell Gardens Nursery & Pre-School у рамках свого нового проєкту, присвяченому вихованню та раннього розвитку дітей. Раніше вона вже зробила з цією метою коротке турне по містах Британії.

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У дитячому садку на півдні столиці Великої Британії Кейт погралась з маленькими дітьми та навіть попрацювала офіціанткою, подаючи дошкільнятам сніданок. Зокрема, вона обговорила з представниками закладу про важливість правильного харчування для розвитку малюків.



Кейт Міддлтон в дитячому садку Stockwell Gardens Nursery & Pre-School / Getty Images



Кейт Міддлтон в дитячому садку Stockwell Gardens Nursery & Pre-School / Getty Images

Для свого несподіваного виходу Кейт Міддлтон одягнула по-справжньому стильний та весняний образ, приклад з якого можуть брати усі модниці світу: чорні джинси, молочна блуза з вишитими орнаментами, бірюзове пальто і чорні замшеві черевики.



Образ Кейт Міддлтон / Getty Images