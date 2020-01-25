Кім Кардашян приголомшила відвертістю у кампейні нижньої білизни: фото

Представниця телесімейства незмінно вражає шанувальників спокусливими кадрами, демонструючи пишні форми та принади свого тіла. На офіційній сторінці в інстаграмі Кім Кардашян поділилася кадрами, на яких постала у нових комплектах спідньої білизни SKIMS.

Напевно, успішнішу рекламну зйомку, ніж та, у якій з'являється світська левиця, годі й уявити. Так, обличчя Кім Кардашян прикрашає обкладинки найвідоміших світових глянців, а підтягнуте тіло стає окрасою будь-якого вбрання. Днями зірка вирішила поділитися черговим кампейном, на якому постала поряд з іншими моделями у балетній залі.

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Кім Кардашян приміряла кілька образів з нової колекції у пастельних відтінках. Для фотозйомки вона обрала три комплекти білизни, серед яких спортивний, суцільний та бікіні, які підкреслили її пружні сідниці та стрункий живіт. Для фотосесії знаменитість відмовилася від звичних ефектних зачісок та яскравого макіяжу, втіливши ніжність.

У підписі до світлин, на яких Кім Кардашян позує у досить екстравагантних позах, зірка зазначила, що нова колекція дуже еластична і блискуча та спроможна підкреслити вигини тіла у всіх потрібних місцях. Спідню білизну можна буде придбати на офіційному сайті торгової марки SKIMS вже 30 січня.



Кім Кардашян у кампейні SKIMS / Instagram /@kimkardashian



Кім Кардашян у кампейні SKIMS / Instagram /@kimkardashian



Кім Кардашян у кампейні SKIMS / Instagram /@kimkardashian