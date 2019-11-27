Клер Фой повернеться до ролі Єлизавети ІІ у третьому сезоні "Корони": несподівані подробиці

Історичний драматичний серіал "Корона" підкорив серця шанувальників британської королівської сім'ї одразу після виходу, у 2016 році. З того часу актори, які зіграли головних героїв, дещо змінилися, проте фанати Клер Фой, яка у двох перших сезонах виконувала роль Єлизавети ІІ, знову зможуть побачити свою улюбленицю у новому сезоні.

Прем’єра третього сезону серіалу "Корона" відбулася 17 листопада 2019 року, хоча спершу дебют був запланований на початок 2020 року. У нових епізодах роль королеви Великобританії виконує Олівія Колман, а не Клей Фой, як у двох попередніх сезонах. Проте, як повідомляє видання The Daily Mail, фанати 35-річної актриси матимуть змогу знову побачити її в образі Єлизавети ІІ у 4 серії.

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Днями Клер Фой була помічена на знімальному майданчику у добре відомій білій сукні, яка належала Її Величності Єлизаветі ІІ, та з її улюбленими прикрасами – намистами з перлин. У джерелі зазначається, що Клей Фон не замінятиме Олівію Колман, а з'являтиметься у так званих флешбеках.



Олівія Колман зіграла Єлизавету ІІ у 3 сезоні "Корони" / IMDb

До прикладу, згідно з реальними подіями, у такій самій білій сукні Єлизавета ІІ виголошувала промову на радіо, яка була записана під час туру Південною Африкою, з нагоди свого 21-річчя.

Я заявляю перед вами, що все моє життя, буде воно довге чи коротке, я присвячу служінню вам. І в мене не буде сили виконати це рішення, якщо ви не приєднаєтесь до мене, до чого я вас зараз закликаю,

– сказала тоді Єлизавета ІІ.

Саме цю фразу промовить Клер Фой, яка з'явиться у спогадах зрілої Єлизавети ІІ у 4 серії 3 сезону "Корони".



Клей Фой у ролі Єлизавети ІІ та фото з архіву Її Величності / The Daily Mail