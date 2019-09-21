Кохання врятує світ, – співачка Ассоль зворушливо прокоментувала нові фото з весілля

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Весілля співачки Ассоль
Весілля співачки Ассоль / Instagram / @assolmusic

Днями 25-річна Ассоль, справжнє ім'я якої Катерина Гуменюк, вийшла заміж за Артема Татаренка. Через кілька днів після пишного святкування співачка вирішила поділитися з шанувальниками першими світлинами з їхнього особливого весілля.

Гучне святкування з нагоди одруження співачки Ассоль відбулося в четвер, 19 вересня. Перші фото та відео активно публікували в мережі близькі та друзі новоспеченого подружжя. А сьогодні, 21 вересня, поділитися враженнями від свята вирішила сама Катерина Гуменюк.

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На свіжих світлинах, які співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона відмітила зал, у якому проходило пишне святкування. Приміщення на 500 людей, де одружилися Катерина Гуменюк і Артем Татаренко, має назву Regent Hill. Щоправда, як повідомлялося раніше, на весіллі української знаменитості гостей було дещо менше, близько 150.

На нових світлинах Ассоль можна детальніше розглянути її дизайнерську сукню, яку вона привезла з Лондона. Декорування перлинами та оголені плечі додали її образові вишуканості та елегантності. "Кохання врятує світ", – прокоментувала фото з чоловіком Ассоль.

Весілля Ассоль, фото
Ассоль з чоловіком / Instagram / @assolmusic

Голову зіркової нареченої прикрашала масивна діадема з декором у стилі сукні та довга фата, а в руках вона тримала великий букет з невеликих піонів. Варто відзначити, що на новій світлині співачка також відмітила марку, де шила свою особливу сукню. Нею виявилося ательє ліванського дизайнера Saiid Kobeisy.

Фото з весілля Ассоль
Катерина Гуменюк / Instagram / @assolmusic

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Теги: Новини України LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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