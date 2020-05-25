Вознесіння Господнє 2020: дата свята та основні традиції

Вознесіння Господнє у 2020 році святкуватимуть у четвер, 28 травня. Відзначається це свято кожного року на 40-ий день після Воскресіння Христового.

Вознесіння Господнє є одним з 12 найважливіших церковних свят у році. За Євангелієм, увесь період після Великодня Ісус Христос перебував зі своїми учнями. На 40-ий день після Воскресіння Ісус увійшов до небесного храму, вознісся на небо і сів праворуч Отця, відкривши людству вхід у Царство Небесне та подарував надію на прощення гріхів і вічне життя.

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В день свого вознесіння Ісус привів своїх учнів на Єлеонську гору. Він благословив їх та зазначив, що зовсім скоро апостоли будуть хрещені Святим Духом і продовжать нести Слово Боже по всьому світові. Тоді піднявся на небо і зник.

Це був останній день земного життя Ісуса Христа. Згодом з небес спустилися ангели, які сповістили, що Христос на землю повернеться лише тоді, коли буде судити живих та мертвих. Про Вознесіння Христове розповіли євангелісти Марк і Лука в книзі Діянь Святих Апостолів.

Традиції святкування Вознесіння Христового

Вознесіння Христове святкують 28 травня

У це свято вірянам треба приділити час молитві. За словами християн, саме на Вознесіння Ісус Христос допомагає людям у всіх їхніх проханнях, тож треба щиро молитися та просити лише те, чого дійсно дуже потребуєте.

На Вознесіння збереглася традиція пекти пироги з начинкою із зеленої цибулі та драбинки з тіста на яких має бути 7 перекладин.

На Вознесіння печеться печиво "Драбинка"

Цього дня з церкви виноситься плащаниця, тому великоднє привітання "Христос Воскрес!", яким віталися віряни, після Воскресіння Христового вже не вживається.