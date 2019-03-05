Коли відзначають Прощену неділю у 2019 році: дата і традиції

Православні віряни відзначають Прощену неділю 10 березня. Цього дня також проходить останній день Масляної. Які є традиції святкування – читайте в матеріалі далі.

У Прощену неділю люди пригадують образи, які спричинили близькі люди і вибачаються за них від щирого серця. Прощена неділя є дуже важливим днем для кожного християнина. Цього дня кожен отримує унікальну можливість залишити в минулому усі образи, покращити стосунки з близькими і уникнути усіх конфліктів, якими серйозними б вони не були.

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Великий піст – час духовного очищення, а Прощена неділя допомагає почати цей процес, звільнивши більше місця в своєму серці і прогнавши образи. Це останній день підготовки до найбільшого випробування віруючої людини.



Прощена неділя

Пробачати варто навіть тих, хто не буде просити пробачення у вас. Не чекайте, що хтось це зробить першим. Будьте щирими у своїх помислах. Зробити це непросто, але постаратися знайти у своєму серці милосердя. Згідно з православною традицією, просити вибачення, в першу чергу, необхідно у батьків.

Основна ціль Прощеної неділі – пробудити в людях світлі і щирі почуття. Усім нам важливо усвідомити, що перед Богом всі ми рівні. Єдине, що нас відрізняє – це прагнення до добрих справ.

Ті люди, які готуються постити, припиняють вживати молочні страви, адже вже з понеділка розпочинається найсуворіший та найважливіший Великий піст, що триватиме 7 тижнів. Починається період посту для християн у понеділок, 11 березня.

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Великий піст завершиться перед Великоднем в суботу, 27 квітня. Для православних вірян до цього часу лишатимуться під забороною м'ясо, яйця, риба й молочні продукти. Піст не стосується малечі, людей віком від 60 років, вагітних, хворих, а також тих, хто багато працює. Проте духовного посту може дотримуватися кожен. За переконанням церкви, молитва, сповідь чи причащання не виснажують, а сповнюють сил.