Коляда під віолончель: Ivan NAVI зачарував мережу різдвяною піснею

676
Ivan NAVI зачарував мережу різдвяною піснею
Ivan NAVI зачарував мережу різдвяною піснею / Скріншот відео

Український співак Ivan NAVI вирішив зробити для своїх прихильників різдвяний сюрприз. Артист по-новому заспівав українську коляду "Свята ніч".

Перед Святвечором, коли вся країна готується до урочистої трапези, Ivan NAVI опублікував колоритне відео, яке неодмінно додасть глядачам різдвяного настрою. Співак вирішив додати сучасного звучання українській колядці "Свята ніч".

Читайте також: MELOVIN показав своїх батьків у новорічній пісні: чуттєве відео

Артист здивував не тільки стильним виконанням, але й виглядом. Ivan NAVI, який полюбляє носити спортивний одяг та навіть до костюма одягає кепі, постав у ролику в класичному чорному вбранні та водолазці. Елегантний образ він доповнив укладкою волосся.

За словами представників співака, Ivan NAVI в переддень Різдва не вперше презентує особливі пісні. У 2017 році артист представив карпатську колядку "Веселая новина", а 2019-го – презентував своє прочитання всесвітньовідомої різдвяної пісні "Свята ніч". Для створення колоритної композиції Ivan NAVI використав віолончель. 

Ivan NAVI переспівав відому колядку "Свята ніч": дивіться відео 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Різдво
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
5 січня 15:37 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
3231
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
2539
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
5867
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 2075
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
4 січня 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
1252
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
3 січня 20:30 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
47851
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук