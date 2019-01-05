Коляда під віолончель: Ivan NAVI зачарував мережу різдвяною піснею

Український співак Ivan NAVI вирішив зробити для своїх прихильників різдвяний сюрприз. Артист по-новому заспівав українську коляду "Свята ніч".

Перед Святвечором, коли вся країна готується до урочистої трапези, Ivan NAVI опублікував колоритне відео, яке неодмінно додасть глядачам різдвяного настрою. Співак вирішив додати сучасного звучання українській колядці "Свята ніч".

Читайте також: MELOVIN показав своїх батьків у новорічній пісні: чуттєве відео

Артист здивував не тільки стильним виконанням, але й виглядом. Ivan NAVI, який полюбляє носити спортивний одяг та навіть до костюма одягає кепі, постав у ролику в класичному чорному вбранні та водолазці. Елегантний образ він доповнив укладкою волосся.

За словами представників співака, Ivan NAVI в переддень Різдва не вперше презентує особливі пісні. У 2017 році артист представив карпатську колядку "Веселая новина", а 2019-го – презентував своє прочитання всесвітньовідомої різдвяної пісні "Свята ніч". Для створення колоритної композиції Ivan NAVI використав віолончель.

Ivan NAVI переспівав відому колядку "Свята ніч": дивіться відео