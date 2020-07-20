Королівське подружжя Іспанії вкотре вразило своїх прихильників. Філіп VI та Летиція завітали до звичайного кінотеатру в Мадриді. І якби не камери та підвищена увага, їх могли б не впізнати інші відвідувачі.

Королівська сім'я Іспанії в кінотеатрі

Як відомо, король Філіп VI та його чарівна дружина Летиція активно взялись виконувати свої обов'язки. Після послаблення карантину подружжя встигло побувати на Канарських островах, відвідати улюблені Майорку та Андалусію, а також Країну Басків. Та не минуло й кількох днів відпочинку, як Її Величність склала компанію чоловіку під час походу до кінотеатру.

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Для буденного виходу Летиція вирішила відмовитись від розкішних суконь, надавши перевагу літнім штанам вільного крою та смугастій футболці. Водночас король Філіп VI одягнув сорочку та джинси. Пара поспіхом придбала квитки на кіносеанс та зайняла місця в залі, не скидаючи медичні маски. А от який фільм переглянули король та королева Іспанії, залишається секретом.



Король та королева Іспанії в кінотеатрі / Фото Getty Images

Згодом представники монархії пояснили, що своїм візитом Філіп VI та Летиція хотіли підтримати кінодистриб'юторів, які потерпають від кризи в час пандемії. Подружжя на власному прикладі показало, що відвідувати заклади безпечно, якщо дотримуватись всіх правил.



Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images

Яких правил потрібно дотримуватись в кінотеатрах

Через пандемію коронавірусу у всіх кінотеатрах світу внесли зміни до правил поведінки під час кіносеансів. Аби зменшити ризик інфікування COVID-19 у всіх розважальних закладах посилили вентиляцію приміщень, а наповненість приміщень не перевищувала 50%.

Окрім цього, в час пандемії в Україні ввели такі правила в кінотеатрах: