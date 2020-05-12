Королева Єлизавета II з'явиться на публіці не раніше жовтня
Її Величність не планує покидати стіни Віндзорського замку аж до осені 2020 року. Вона ретельно дотримується порад медиків, зважаючи на те, що перебуває у групі ризику інфікування коронавірусом. Попри карантин, королева Єлизавета II продовжує виконувати монарші обов'язки.
Видання People, посилаючись на королівські джерела, інформує, що Єлизавета ІІ з'явиться на публіці не швидше, ніж у жовтні. Таке рішення пов'язане з продовженням пандемії коронавірусу та значним спалахом у Великій Британії.
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Як повідомляють, королева Єлизавета ІІ також не планує переїзд до Букінгемського палацу з Віндзорського замку, до якого відправилася ще 19 березня з принцом Філіпом. Востаннє її бачили на публіці разом з членами монаршої сім'ї 9 березня на святковій службі з нагоди Дня Співдружності.
Королева не буде робити нічого, що суперечить порадам для людей її вікової категорії, і дотримується всіх належних заходів безпеки. Є дискусії щодо того, що не можна втілити до жовтня,
– зазначив представник Букінгемського палацу.
У віці 94 роки Її Величність продовжує виконувати свої службові обов'язки навіть в ізоляції. Вона спілкується телефоном замість особистих зустрічей та контактує лише зі своїми помічниками. Також вона записує чимало відеозвернень до громадськості, останнє з яких було присвячене 75-й річниці закінчення Другої світової війни. У промові королева Єлизавета ІІ порівняла війну з коронавірусною кризою: "Спочатку прогнози здавалися похмурими, кінець – далеким, результат – невизначеним. Але ми продовжували вірити, що справа є правильною".
У світі підтверджено 4 254 800 випадки COVID-19: 287 293 людей померли від коронавірусу, 1 527 143 – одужали. Найбільша кількість інфікованих у США, Іспанії, Великій Британії, Росії та Італії.
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