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Королева Летиція одягнула сукню за 70 доларів: ефектні фото

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Королева Летиція / www.gettyimages.com

Одяг від мас-маркетів також може виглядати елегантно. Це довела іспанська королева Летиція, яка для публічного виходу обрала сукню за 70 доларів (1700 гривень).

У Мадриді відбулось заплановане відкриття Міжнародної туристичної ярмарки FITUR 2020. Захід привернув увагу журналістів LifeStyle 24, адже серед запрошених гостей була королева Іспанії. 

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Згідно зі знімками, які вже потрапили у мережу, Летиція вкотре зуміла стати зіркою світської події. Допомогло їй у цьому стильне та водночас елегантне вбрання. Її Величність красувалась у чорній шифоновій сукні з різнобарвним принтом. Одяг королева Летиція залюбки доповнила теракотовими туфлями на підборах, які додали вишуканості її вигляду. Ідеальна укладка волосся, макіяж та лаконічні прикраси з королівської колекції завершили look іспанської модниці. 

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Відомо, що сукню Летиція обрала з нової колекції Massimo Dutti. За офіційною інформацією, вбрання коштує 70 доларів, що в гривневому еквіваленті становить 1700. Тому королева Летиція викликала захват в іспанців, які з легкістю можуть повторити її образ. 

Стильний образ королеви Іспанії
Стильний образ королеви Іспанії / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
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