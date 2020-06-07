Львів – чарівне місто з неповторною атмосферою, старовинною архітектурою та затишними вуличками. Місто зібрало в собі безліч особливих кафе та ресторанів зі своєю особливою історією та концепцією. Редакція LifeStyle 24 розповідає про культові кав’ярні Львова, в яких проводили свій час ще ваші батьки.

Кав’ярні та ресторани у Львові стали невід’ємною частиною міста, його історії. Слава про львівські кав'ярні вже давно вийшла за межі України. Серед усіх знакових та атмосферних закладів, є й ті, в які найбільше люблять навідуватися наші батьки, адже вони відкриті для гостей впродовж десятиліть. Розповідаємо вам про найпопулярніші з них.

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Культові заклади Львова

Ресторан "Атляс"

Адреса: площа Ринок, 45

У ресторані "Атляс", наприкінці XIX – на початку XX століття, полюбляла збиратися львівська богема. Ресторан було широко популярним не лише у Львові, але й за межами міста. В "Атлясі" збиралися художники, поети, професори, скульптори, музиканти та державні чиновники.



Екстер'єр "Атлясу" / Фото Старого Львова

"Атляс" пропонував гостям надзвичайно смачну кухню, а також відкривав свої двері для конкурсів ораторів та акторів.

У самому серці історичного центру Львова, на площі Ринок, охочі можуть відвідати найзнаменитіший ресторан міста. У меню представлена автентична галицька кухня в авторській подачі, а також традиційні страви європейської, польської та української кухонь. Особливістю ресторану є приготування свіжого м'яса й морепродуктів на розпеченому лава-камені.



Інтер'єр ресторану "Атляс" / Фото Старого Львова

"Віденська кав'ярня"

Адреса: проспект Свободи, 12

"Віденська кав'ярня" вважається найстарішою в місті. Кам’яницю збудував купець Карл Гартман на ще в 1828 році. У 1870 році в кав'ярні відкрився буфет, в якому продавали рогалики та ромові тістечка власного виробництва, слава про які поширилась далеко за межі міста. Відвідувачами "Віденської кав'ярні" були Михайло Грушевський, генерал Тарнавський, Станіслав Людкевич, Іван Франко.

За всю свою історію кав'ярня не втратила австрійської автентичної атмосфери, польського шарму та української гостинності. В кав'ярні грає блюз та джаз, а гості та містяни можуть насолодитися ароматною кавою з десертом та чудовим виглядом на самісінький центр Львова.



Екстер'єр "Віденської кав'ярні / Фото Старого Львова

Кав'ярня "Вірменка"

Адреса: вулиця Вірменська, 19

Кав'ярня "Вірменка" відкрила свої двері для туристів у 1979 році. Заклад полюбила львівська богема за тиху та спокійну атмосферу. Тут варили найсмачнішу в місті каву, а за ароматним напоєм стояли величезні черги. До початку 1990-х років тут зустрічалася активна та нестандартна молодь, художники, музиканти, історики, поети.



Офіціантка "Вірменки" / Фото Старого Львова

Влітку 2016 року у "Вірменці" була проведена реставрація. Втім там досі готують каву по-східному – це не звичне еспресо, кава має специфічний кавовий осад, тому її треба пити обережно. До кави гостям засмакує львівський сирник та натуральні наливки власного виробництва.



Зараз у "Вірменці" каву можна випити на літніх майданчиках

Кафе "Кентавр"

Адреса: площа Ринок, 34

Заклад розташований в старовинній кам'яниці Авенштоківській, в якій у XIX столітті була заснована перша винарня в місті. "Кентавр" здобув своє ім’я у 1970 році, коли скульптор Богдан Романець створив легендарний горельєф Кентавра з кухлем в руках.

Заклад вирізняється унікальною колекцією меню французької та американської кухонь князя Курнонського, котрий був засновником Мішленівського ресторанного гіда. Гостей тут почастують найсмачнішими стравами та вишуканими десертами.



Заклад можна легко впізнати за горельєфом Кентавра

Кафе "Пінгвін"

Адреса: проспект Свободи, 39

Найстаріше у Львові кафе "Пінгвін" навпроти знаменитого Оперного театру ще з 1960 року. В кафе продають фірмове морозиво із поливкою та молочні коктейлі. В "Пінгвіні" можна замовити алкогольні напої та з’їсти канапку чи тістечко. Основні клієнти закладу — старші люди й туристи. Дизайн закладу не змінився і досі, що є певною фішкою кафе, в яке приходили ще наші батьки.



Кафе "Пінгвін" працює і досі