Іспанська королева Летиція вкотре здійснила світський вихід. Під час заходу у рамках туру містами Іспанії, вона продемонструвала вишуканий діловий образ та підкреслила своє відчуття стилю.

Королева Летиція та король Філіп IV відправилися в тур містами своєї країни. Метою мандрівки стала підтримка економічної, соціальної і культурної діяльності після спалаху коронавірусу у світі. Під час візиту до монастиря Сан-Хуан-де-ла-Пенья на південному-заході Гака Її Величність продемонструвала елегантний стильний образ.

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Де побувало королівське подружжя Іспанії?

Монастир Сан-Хуан-де-ла-Пенья – це релігійний комплекс у місті Санта-Крус-де-ла-Серос. Раніше цвін був одним із найважливіших монастирів в Арагоні. У ньому є дворівнева церква, яка частково висічена в камені великої скелі, що нависає над фундаментом.

Образ королеви Летиції

Для поїздки у релігійне місце королева обрала трикотажну білу футболку з невеликим круглим декольте. Поєднала її із чорними кюлотами. Доповнила look босоніжками чорного кольору на платформі. Талію королева підкреслила за допомогою тонкого чорного поясу. Вуха Летиції прикрашали мінімалістичні золоті сережки-кільця. Її Величність доповнила свій аутфіт незмінним аксесуаром сьогодення – захисною маскою.



Стильний образ королеви Летиції / Фото: Getty Images

Королева Летиція полюбляє збирати волосся у хвіст і цього разу зробила саме так. На обличчі у неї був макіяж з акцентом на очах.



Королева Летиція / Фото: Getty Images