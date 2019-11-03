Леді Гага зіграє головну роль у фільмі про вбивство дизайнера Гуччі

Співачку Леді Гагу затвердили на головну роль нового фільму Рідлі Скотта, який розповідає про історію життя та смерті онука засновника легендарного модного дому Gucci Мауріціо Гуччі. Гага зіграє колишню дружину модельєра Патрицію Реджані, яка замовила вбивство чоловіка. Сценарій заснований на книзі Сари Гей Форден "Будинок Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності".

Про це пише видання Deadline. Леді Гага у новій стрічці зіграє Патрицію Реджані – колишню дружину убитого Мауріціо Гуччі. В італійських ЗМІ її охрестили "чорною вдовою" і казали, що кожен, хто брався за її справу, важко хворів.

Дизайнер покинув дружину після 18 років спільного життя заради іншої молодшої жінки. Тоді він не уявляв, наскільки моторошною стане помста покинутої Патриції.

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27 березня 1995 року легендарний Мауріціо Гуччі був застрелений на сходах власного офісу. Відомо, що після розлученя у 1991 році дизайнер платив Реджані близько мільйона доларів аліментів щорічно, а вона та їхні діти, за заповітом, продовжували залишатися його головними спадкоємцями.

Однією версією вбивства стало бажання жінки помститися і її образа на чоловіка. Іншою – Мауріціо збирався одружитися з новою обраницею і переписати заповіт.

Реджані засудили до 29 років в'язниці. Що цікаво, у 2011 році їй запропонували достроково вийти з в'язниці, але з умовою відпрацювання обов'язкових робіт. Але Патриція відмовилася, обгрунтувавши це тим, що вона ніколи в житті не працювала і не буде. Однак пізніше жінка передумала і вийшла достроково – в жовтні 2016 року.



Мауріціо Гуччі і Патриція Реджані