Легендарна Катрін Деньов їде в Україну: причина

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Катрін Деньов
Катрін Деньов / www.gettyimages.com

Жива легенда і муза Ів Сен-Лорана – 74-річна французька актриса Катрін Деньов їде в Україну, щоб стати зірковою гостею Одеського міжнародного кінофестивалю.

Катрін Деньов стане спеціально запрошеною гостею події та отримає почесну нагороду ОМКФ – "Золотого Дюка" за внесок у кіномистецтво. Додамо, що Одеський кінофестиваль проходитиме з 12 по 20 липня. Про це йдеться на офіційному сайті заходу.

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Цікаво те, що у межах фестивалю глядачам буде представлено міні-ретроспективу трьох найзнаковіших фільмів за участі Катрін Деньов, а також буде майстер-клас від легенди французького кіно.

Катрін Деньов набула популярності після легендарного фільму "Шербурзькі парасольки", який вийшов в 1964 році. Стрічка стала знаменитою через музику Мішеля Леграна. А завдяки ролі ніжної та меланхолійної дівчини Женев'єви ім'я Катрін Деньов отримало визнання. Стрічка отримала Золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі 1964 року, а також чотири номінації на "Оскар".

Дивіться епізод з фільму "Шербурзькі парасольки": відео

Додамо, не лише Катрін Деньов є запрошеною іноземною знаменитістю в рамках Одеського кінофестивалю. Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" та одна з активних учасниць жіночого руху #MeToo проти сексуальних злочинів Роуз МакГавен також приїде в Україну.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Новини Одеси
Джерело: LifeStyle 24
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