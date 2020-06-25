Співачка чекає на народження другої дитини, стать якої наразі тримає в секреті. Світлана Тарабарова продовжує ділитися з шанувальниками не лише чудовим настроєм, а й стильними образами для вагітних. Цього разу зірка вирішила підкреслити округлий живіт легким комбінезоном.

Рудоволоса красуня перебуває на 7 місяці й зізнається, що другу вагітність вона переживає значно складніше. Проте швидка вдома та літня спека не заважає її позитиву, яким вона часто ділиться завдяки новими фото в інстаграмі.

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Для чергової появи перед камерою Світлана Тарабарова обрала легкий лляний комбінезон вільного крою. Вбрання з масивними кишенями, ґудзиками та зав'язкою на животі майже приховало зміни фігури зірки. Комфортний образ вона доповнила масивними чорними сандалями, які в розлал літнього сезону – ідеальний вибір для майбутніх матусь.

Світлана Тарабарова у підписі процитувала рідки зі свого хіта "Маніфест" й зазначила, що на 7 місяці вагітності їй вже не так легко літати. Проте настрій, яким сповнені кадри, шалено подобається знаменитості.



Світлана Тарабарова у стильному комбінезоні / Фото Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова у стильному комбінезоні / Фото Instagram / @tarabarova