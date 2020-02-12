Мадонна вийшла у світ в капелюсі від українського дизайнера: фото

Вбрання від українських модельєрів стрімко полонило серця найбільших зірок світового шоу-бізнесу. Так, епатажна Мадонна завітала до лондонської галереї Тейт Модерн у стильному образі, доповнивши аутфіт капелюхом від бренду Ruslan Baginskiy.

Попдіва неодноразово ставала музою для культового французького дизайнера Жана-Поля Готьє, який завершив свою успішну десятирічну кар'єру на теренах модної індустрії. Над її сценічними образами працювали найпрестижніші будинки мод. У повсякденному житті Мадонна віддає перевагу не менш вишуканим вбранням.

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У рамках феєричного туру в співачки заплановано одразу вісім концертів у Лондоні. У перервах між репетиціями та виступами в London Palladium зірка вирішила на власні очі побачити експозіції сучасного мистецтва. Вона відвідала виставку французької живописниці та фотографа Дори Маар в галереї Тейт Модерн.

Світлинами з прогулянки Мадонна поділилася з фоловерами на сторінках свого інстаграму. Виконавиця була одягнена у стильний піджак з синьо-білим квітковим принтом від французького дому Louis Vuitton. Такий look знаменитість поєднала з капелюхом від українського дизайнера Ruslan Baginskiy.



Мадонна у капелюсі українського дизайнера Ruslan Baginskiy / Instagram / @madonna



Мадонна у капелюсі українського дизайнера Ruslan Baginskiy / Instagram / @madonna

Варто наголосити, що Мадонна одна з перших світових знаменитостей, які одягнули головні убори від Ruslan Baginskiy. У її гардеробі чимало дизайнерських капелюшків від українського бренду.