"Мастер Шеф" 9 сезон 7 випуск: кулінарна дуель, яка розкрила можливого фіналіста проєкту

Сьогодні у шоу "Мастер Шеф" кулінари-аматори будуть дивувати вас своїми кулінарними здібностями у дуелях, та покажуть наскільки якісними стратегами вони можуть бути у 7 випуску 9 сезону проєкту.

Кулінарні заповіді на "Мастер Шеф"

Новий 7 випуск 9 сезону проєкту "Мастер Шеф" розпочався для учасників кулінарного шоу несподіванками. Трійка суддів привітала кулінарів-аматорів у храмі кулінарії "Мастер Шеф" та наголосили, що у житті кожної людини є заповіді, так і на кухні є свої. "Що зготуєш те скуштуй", "Приборкай гордість та не роби по-багатому" та інші. Цікаво як буде відбуватися конкурс?

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Головним завданням першого конкурсу для учасників є поділитись на дві команди, обрати із 26 отриманих скрижалей – 10, та з їхньою допомогою обмежити команду противника у приготуванні. На скрижалях були найрізноманітніші заборони. Наприклад, не використовувати ножі, або блендер. Готувати без духовки, або не куштуючи, що готуєш. Такий конкурс на проєкті "Мастер Шеф" вперше, та надзвичайно зацікавив учасників своїм азартом до перемоги. Адже команда лузерів одягне зразу два чорних фартухи.

Синя та червона команда за дві години відведеного їм часу повинна приготувати суддям справжній повноцінний обід, який складається з закуски, основної страви та вишуканого десерту. І звичайно ж, не забувати при цьому дотримуватись тих заповідей, які обрали їм конкуренти. Здається, що це зовсім нереально, готувати без ножа, не куштуючи нічого, або не використовувати білі продукти. Але кулінари-аматори мають можливість під час конкурсу позбуватись цих заборон. Потрібно приготувати додаткову закуску для Ектора Хіменеса-Браво і якщо вона йому сподобається, команда отримує право, на свій вибір викреслити одну із заповідей із списку.

Синю команду очолила Маша, а червону Назар. Учасники обрали склади команд та приступили до заповідей для суперників. Завдання не з простих, готувати без цукру, та учасники кмітливі, вони знаходили альтернативу продуктам та заміняли класичні ножі на ножі для піци.

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Відведений час на приготування головного обіду для трійки суддів "Мастер Шеф" спливав дуже швидко. Команди ж прагнули приготувати закуски для Ектора, та позбутись заборон. Команді синніх, у якій неперевершені закуски приготував Руслан "Лоліта Амбер" вдалось зняти кілька заповідей кулінара. Кулінар поєднував грушу з сиром Дор Блю, смажив кабачки та подавав їх з пряним соусом. А от червоним так не пощастило, вони надто довго вирішували, що ж приготувати, тому втрачали час. "Аннушка" теж брала ініціативу в свої руки та приготувала три закуски для Ектора, які допомогли команді зняти заповіді заборони.

Володимир Ярославський зупинив час, який був відведений для конкурсу, та команди презентували суддям "Мастер Шеф" страви, які увійшли до їхнього вишуканого обіду. Команда синіх приготувала аж 5 страв та змушені були обрати з них три для суддів. До речі, під час конкурсу Ектор Хіменес-Браво зробив Петру Косовському зауваження щодо його коханої дівчини Юлії "сексі-кухня". Суддя заявив, що коли Петро працює у команді без Юлі, він працює краще!

Сині приготували форель з креветками і мідіями та оливко-часниковим соусом на основну страву, закуска була з сиру Філадельфія, кукурузки та смаженого бекону. А от на десерт команда синіх приготувала Тірамісу з карамелізованими персиками. Ліза Глінська була задоволена вибором команди та смакувала вишуканими стравами синіх.

У команди червоних обід складався із закуски з морепродуктів у соусі з чілі та папайї, головною стравою була качка розе з соусом з смородини та апельсину. На десерт червоні приготували шоколадний бісквіт з яблуками і кремом. Страви червоних у суддів викликали багато запитань: сирі креветки, головна страва розміром закуски та шоколадний бісквіт, який не поєднується із яблуками. Ви вже здогадались хто у цьому конкурсі підніметься на балкон "Мастер Шеф", а хто залишиться в лузерах? Так, саме команда синіх з капітаном Марією отримала перемогу у першому конкурсі 7 випуску 9 сезону проєкту "Мастер Шеф".

На капітана команди червоних чекав нелегкий вибір двох учасників, які одягнуть чорні фартухи та будуть боротись за своє місце у проєкті "Мастер Шеф".

Назар обрав у чорні фартухи себе, як капітана команди, який несе відповідальність за організацію роботи та вибір страв. Другий чорний фартух отримала "Аннушка" за сирі креветки у закусці для суддів. Такий вибір капітана доволі обурив учасників на балконі, адже вони стверджували, що помилка дівчини не була критичною.

Кулінарні дуелі на проєкті "Мастер Шеф"

9 сезон шоу "Мастер Шеф" й справді сповнений новими конкурсами, яких ще не бачили як глядачі, так і учасники за попередні сезони проєкту.

Отже, 7 робочих поверхонь і 15 учасників "Мастер Шеф". Ектор Хіменес-Браво заінтригував учасників перед початком оголошення правил конкурсу кількома запитаннями. А саме, він запитав кулінарів-аматорів, чи знають вони хто такий Базз Олдрін ( американський астронавт, який перший в історії людства полетів на Місяць на "Аполлоні 11" та здійснив вихід на його поверхню). Або хто такий Альберто Сантос-Дюмон ( розробник першої у світі повітряної кулі, яку він побудував та випробував) та не забув за Рено Лавіллені ( французький легкоатлет, який став світовим рекордсменом зі стрибків з жержиною). Такі запитання ввели 15 учасників у страх та ступор. У Лілі був варіант, що Рено Лавілленні це марка авто... та дівчина вчасно зупинилась із своїм варіантом, та не запропонувала його Ектору.

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Переходим до правил конкурсу: учасники будуть боротися у парах, можна навіть сказати, що це дуелі. Щоб визначити хто з дуелянтів нападає, а хто захищається, вони по черзі тягнули жереб. Синя фішка обирає страву, яку пара буде готувати на дуелі, а власник червоної фішки обирає суперника на дуель. І так, поки не залишиться один фіналіст, який отримає не тільки першість серед рештою учасників 9 сезону, а й бонуси від суддів у наступному конкурсі. До речі, обирати хто одягне чорний фартух теж буде альфа-кулінар "Мастер Шеф".

Переможець залишається готувати у наступному етапі конкурсу, а пересожений піднімається на балкон.

Перші пари дуелянтів склались так: Сергій обрав Юлю "сексі-кухня" та готували вони Паелью, Анастасія з Русланом готували шоколадний Фондан, Еля з Юлею готували Кесадилью, Андрій та Назар суп Вішісуаз. "Аннушка" та Олександра готували Різотто з морепродуктами, Русік і Ліля – Кіш Лорен. Артем та Петро теж вирішили здивувати суддів готуючи Різотто.

30 хвилин на приготування страви та "Час пішов!" від Володимира Ярославського дали старт конкурсу дуелянтів. На першому етапі здобули перемогу: Сергій, Назар, Ліля, Петро, Анастасія і "Аннушка". До фіналу дійшли двоє кулінарів-аматорів – Сергій і Ліля. Оскільки червону фішку витягнув Сергій, Ліля обирала страву для фінальної дуелі. Коронною стравою для битви Ліля обрала фаршироване куряче філе в беконі, пюре з броколі та грибним соусом.

Сергій Денісов виявився вправним кулінаром, та переміг Лілю у її ж виборі страви. Хлопець отримам звання першого альфа-кулінара на проєкті "Мастер Шеф" та ще декілька бонусів від суддів. А спонсор проєкту подарував учаснику яскраву коробку презентів за перемогу у конкурсі.

Ектор довірив Сергію обрати двох кулінарів-аматорів, які одягнуть чорний фартух. Ними стала Елеонора та Руслан. Також, судді в якості бонусу за попередню перемогу довірили учаснику обрати четвірці лузерів 7 випуску продукти, які стануть головними у виборі їхньої страви "за життя".

Битва чорних фартухів: хто покинув шоу "Мастер Шеф"

Ектор нагалосив, що від продукту, який обере Сергій Денісов залежить доля учасників битви чорних. Сергій обрав для Назара восьминога, Елеонора отримала вирізку, Руслан гриби, а "Аннушка" рибу.

Коли учасники побачили, який саме конкурс чекає на них на битві за місце на проєкті – вони були шоковані. Це гігантські столи вищі від учасників, на поверхнях яких розміщені всі необхідні девайси та мийки і плити. В четвірки учасників почалась паніка, адже вони низького росту, та кулінарам прийдеться підсаджувати один одного, щоб хоч щось приготувати.

Цей нелегкий конкурс, ще у попередніх сезонах покидали сильні учасники, які не зуміли опанувати свої емоції. Битва 9 сезону "Мастер Шеф" теж була доволі емоційна та нестримана. Назар обрав для приготування не восьминогів, які йому сказав готувати Сергій, а бейбі кальмарів. Ліля з балкону намагалась докричатись до хлопця, що це не той продукт, але все було марно.

Година часу відведена на битву чорних фартухів промайнула, та настав етап вердиктів. На превеликий жаль, єдиним хто не впорався із завданням був Назар. Ектор навіть відмовився куштувати її, оскільки не бачив у цьому сенсу. Все було очевидно!

У наступному 8 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" ви побачите справжню перевірку дружбою, яку учасникам влаштують судді. Виїзний конкурс з Катериною Пєсковою та Аліком Мкртчяном у ролі капітанів та нові інтриги на кухні "Мастер Шеф". Не пропустіть!

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