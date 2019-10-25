"Мастер Шеф" 9 сезон 9 випуск: хто покинув проєкт після битви рестораторів

У 9 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" на кулінарів-аматорів чекає захоплива мандрівка у мрію, яку кожен з них прагне втілити у життя. Це відкриття власного ресторану. Судді проєкту "Мастер Шеф" допоможуть учасникам заробити свій власний перший капітал та будуть першими відвідувачами їхнього закладу. Хто не впорається із завданням та покине шоу за крок до мрії? Ви дізнаєтеся вже сьогодні!

Випробування Бокюзом

У 9 випуску 9 сезону проєкту "Мастер Шеф" тринадцять кулінарів-аматорів наблизяться до своєї мрії та спробують відкрити свій власний ресторан. Та спочатку на учасників чекає випробування легендарними стравами французького шеф-кухара Поля Бокюза.

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Трійка суддів кулінарного шоу "Мастер Шеф" наголосила учасникам, що сьогоднішні випробування взаємопов'язані. Та від першого конкурсу буде залежати скільки грошей у майбутніх команд буде у другому випробуванні. А щоб заробити гроші, учасникам потрібно скопіювати три популярні страви легендарного Поля Бокюза: рататуй, яйце пашот у червоному соусі та кокован (півень у вині).

Кожна страва має свою ціну: за досконало приготований кокован судді заплатять 1500 гривень, за яйце пашот 1000 гривень та за рататуй 500 гривень.

Кожен учасник проєкту "Мастер Шеф" вибудував для себе особисту стратегію для першого конкурсу, щоб заробити якомога більше грошей для будівництва ресторану у другому конкурсі. Та й коже з 13 учасників чудово розуміє, що чим більше у нього буде зароблених грошей в першому конкурсі, тим бажанішим він буде у наступному. Адже, закупка будівельних матеріалів, елементів декору та інших дрібничок буде за гроші двох вже сформованих команд.

Майже всі кулінари-аматори готували найдорожчу страву випробування – кокован. Щоправда у Русіка півень згорів ще на початку випробування та хлопець вирішив не переробляти страву, а подавати суддям таку як є. Той хто з учасників шукав легкий шлях до другого конкурсу готував найлегшу страву – рататуй. А от за яйце пашот брались найсміливіші, хоч ця страва не була найдорожчою, зате вона доволі підступна. Якщо під час приготування яйця пашот, жовток згорнеться та приготується до готовності, а при подачі суддям не витече при розрізанні – страву не зарахує жоден суддя. Та відповідно грошей учасник не отримає.

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За підсумками першого випробування найбільшу суму зібрала Ліля, яка готувала всі три страви, та гроші отримала тільки за кокован та яйце пашот. Рататуй розкритикували судді проєкту "Мастер Шеф". Її сума 2 500 гривень.

Та "Аннушка", яка теж отримала за свої страви 2 500 гривень Щоправда, дівчина готувала тільки дві страви, та судді були задоволені їхнім приготуванням.

Щодо інших учасників проєкту "Мастер Шеф", то Сергій, Анастасія та Марія отримали за кокован та рататуй по 2 000 гривень. Руслан, Юля, Олександра та Еля отримали по 1 500 гривень за кокован та рататуй.

Решта кулінарів-аматорів припустились помилок у своїх стравах та отримали по 500 гривень за рататуй. До речі Андрій приготував тільки одну страву, рататуй, судді були не надто задоволені такому вчинку хлопця.

Битва рестораторів

Після отримання коштів, кулінари-аматори повинні розділитись на дві команди, та хто ж буде капітанами? Ектор Хіменес-Браво швидко визначив лідерів та головокомандувачів наступного випробування. Капітанами стали альфа-кулінарки Ліля та "Аннушка", які зібрали найбільші суми за свої страви.

Ліля очолила команду синіх та до її команди увійшли: Олександра, Шилін Руслан, Маша, Юля та Андрій. За команду червоних відповідала "Аннушка", яка обрала таких кулінарів-аматорів: Сергій, Русік, Анастасія, Петро, Еля та Артем. У обох команд була однакова сума грошей – по 9 500 гривень. Кулінари-аматори не домовляючись поділились порівну, або спрацювала стратегія одного з капітанів.

Першим етапом перед початком відкриття ресторану синіх і червоних команд, було визначення концепції, закупівля будівельних матеріалів та елементів декору. Отож, кулінарів-аматорів обох команд привезли до великого гіпермаркету та тут вони мали придбати все найнеобхідніше для початку ремонту та оформлення невеликої коробки з 42 квадтратних метрів на ресторан.

Другим етапом визначення назви ресторану, його концепції та власного меню. Ліля та її синя команда облаштували свій ресторан у еко-стилі та назвали його "LOKAL_UA".

"Аннушка" обрала головною концепцією свого ресторану поєдання двох культур та країн – В'єтнаму і Кавказу. Така ідея дівчини пов'язана із учасником проєкту "МастерШеф" та її другом на шоу Сергієм, який має кавказьке коріння та вважається одним із досить сильних учасників "Мастер Шеф" 9 сезону.

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До меню синьої комади увійшли закуски із: курячого паштету у профітролях, тартар з річкової риби та печені баклажани з м'ятою. Головними стравами у меню були кролик з полентою та качка конфі з гарбузовим пюре. На десерт команда синіх подаватиме гречаний медовик та Сент Оноре.

Червона команда не відходила від концепції ресторану та подаватиме страви з кавказько-в'єтнамськими нотками. Назвали червоні свій ресторан "Макоце", що у перекладі означає "поцілуй мене". На закуску команда готуватиме: морепродукти з полуничним гелем та червоним мусом під кавказьким соусом, салат із баклажанів з тархуном та повітряний салат. Головними стравами на вибір були каре ягняти та Чашошулі з тунця і граната. На десерт команда подасть гостям свого ресторану Моті з інжиром та сонячний мус з мангом, бананами та рожевим гелем. Також, команда червоних підготувала для своїх відвідувачів ароматну воду з пелюстками троянд.

Трійка суддів проєкту "Мастер Шеф" запросила у збудовані ресторани своїх рідних та друзів. До Ектора Хіменеса-Браво прийшли Тарас та Оксана Сердюк, до Єлизавети Глінської прийшла сестра Татьяна Глінська та Алла Білоус. Володимир Ярославський запросив Людмилу Бутенко та Олесю Гребневу.

Кожна з команд проєкту "Мастер Шеф" вклала у своє меню та приготовані страви всі свої сили, креатив та старання, щоб вразити кожного із відвідувачів. Та звичайно, щоб не програти, адже команда лузерів у повному складі одягне чорні фартухи.

Та не поталанило у 9 випуску 9 сезону проєкту "Мастер Шеф" команді синіх, за них віддали свої голоси тільки двоє із запрошених гостей. Семеро, включно із суддями проєкту "Мастер Шеф" віддали свої голоси червоній команді, капітаном якої була "Аннушка". Дівчина отримала чудовий та яскравий приз від спонсора проєкту "Мастер Шеф".

Битва чорних фартухів

Шестеро чорних фартухів готові до головного бою 9 випуску 9 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" за повернення своїх білих фартухів.

За півтори години учасники битви чорних повинні приготувати страву на свій вибір, але є кілька умов. Кулінари-аматори будуть з'єднані тросами з паролоном по двоє, тобто працюватимуть парами та будуть очима на потилиці свого колеги.

Ектор назвав цю битву чорних ефективним поєднувачем, навіть якщо в учасників немає нічого спільного, після цього конкурсу їм буде що згадати.

Юля стала в пару з Андрієм, Ліля з Марією, а Руслан з Олександрою.

Ще одною умовою конкурсу для сформованих пар стали продуктові обмеження. Ось, наприклад, якщо один учасник з пари обирає для приготування своєї страви качку, то його напарник вже не може використовувати цей продукт у свої страві.

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Ліля обрала для битви чорних страву, яку вона готувала вже безліч разів – банош. Юля теж вирішила не йти на ризик, та втретє у 9 сезоні "Мастер Шеф" готувала Різотто.

Марія приготувала суддям проєкту "Мастер Шеф" італійські Канелоні, Андрій – качку з пряними спеціями, Олександра філе коропа з фланом із цукіні.

Руслан Шилін обрав для битви чорних фартухів страву із книги Ектора Хіменеса-Браво, головного судді проєкту "Мастер Шеф" – кальмари фаршировані з грибами шиітаке з гострим соусом. Хлопець явно переоцінив свої можливості та його страва була схожою на молекулярну кухню. Вона була дуже мініатюрною.

Після презентацій всіх страв від учасників битви чорних, судді підняли на балкон Андрія. Решту учасників попросили зняти фартухи, а балкон спуститись.

Хто покинув шоу у 9 випуску 9 сезону "Мастер Шеф"

Ектор ствердно пояснив 5 учасників, що залишились, що ніхто з них не вразив їх своїми стравами. Проте, є одна страва з такою кількістю погрішностей, що їх не злічити. Це Марія та її італійські Канелоні, що злиплись та куштувати їх судді відмовились.

Наступної п'ятниці у 10 випуску 9 сезону проєкту "Мастер Шеф" ви побачите справжній кулінарний Геловін. Мізки, хробаки та гниль на кухні "Мастер Шеф" будуть буквально усюди! Також до кулінарів-аматорів завітають справжні екстрасенси, які розкажуть цікаві деталі з життя кожного учасника та вимагатимуть від кулінарів паранормальних смаків! Не пропустіть!

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