Фінал 9 сезону "Мастер Шеф": шоу покинули одразу чотири учасники

У фіналі 9 сезону "Мастер Шеф" ми дізнаємось хто потрапить до суперфіналу проєкту, а хто покине шоу за крок до перемоги!

У фіналі 9 сезону "Мастер Шеф" учасники кулінарного проєкту зустрінуться із своїми страхами та перемогами. Адже вже у першому випробуванні кителянти повинні приготувати зі старих продуктів, які подарували їм щасливий квиток на "Мастер Шеф" 9 сезон, зовсім нову страву. Ціна невдачі у цьому конкурсі – це виліт з кулінарного проєкту назавжди!

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Хто з кулінарів не зуміє приготувати нову страву та покине кухню "Мастер Шеф" першим за крок до суперфіналу – дізнаємось вже сьогодні.

Ектор Хіменес-Браво наголосив, що проєкт "Мастер Шеф" може покинути і два учасника, тому у кулінарів-аматорів немає права на помилку у фіналі.

Учасники зайняли свої місця за поверхнями на кухні "Мастер Шеф" та розпочали готувати. Ектор не залишився осторонь, він допомагав кулінарам з вибором страви, підказував та корегував вибір процесів кителянтів.

Руслан Лучков приготував з старого набору продуктів нову страву та презентував її суддям як індичку з зеленню, селеру з вершками а-ля "Анна" та соусом з перцю. Ектор Хіменс-Браво відмітив неохайну паніровку у страві учасника та вологість індички. Адже, потрібно було її більше підсушити і тоді задум кулінара вдався б.

"Аннушка" приготувала стейк з арахісовою паніровкою, печеним перцем та кремом з морковки і лемонграсу.

У Сергія Денисова була страва з філе дорадо на пару з овочами та овочевою сальсою. Ектор Хіменес-Браво відмітив простоту та водночас елегантність страви хлопця. Красива форма філе, акуратна нарізка та жодної кістки. Суддя не міг зупиниться куштувати страву Сергія та ще раз підкреслив, що кулінар виріс за місяці, які перебував та вчився на проєкті "Мастер Шеф" 9 сезону.

Володимир Ярославський відмітив страву Руслана Шиліна, який приготував ніжне м'ясо з вишнями, овочами з розмарином та глазур'ю апельсина. Олександра презентувала свій десерт Лізі Глінській – десерт з бісквітного коржа з клубнікою та м'ятою. Суддя проєкту одразу відзначила неохайність десерту та зауважила, що він схожий на сендвіч, а не на десерт високої кухні.

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Ліля приготувала рулет з качиної грудки з п'яною грушею та імбирем, також грушеве пюре з малиною та карамелізовані в соєвому соусі фрукти.

Головний вердикт суддів по-першому конкурсу був прогнозований, адже страва Олександри значно вирізнялась від інших своєю неохайністю. За результатами першого конкурсу перед суперфіналом шоу "Мастер Шеф" 9 сезону покидає Олександра.

Та це ще не всі новини від суддів! Найкращою стравою випробування судді одноголосно обрали рибу з овочами та сальсою від Сергія. Ектор Хіменс-Браво відзначив страву хлопця, як найкращу та, що саме вона підкорила їхні серця.

Останній конкурс перед суперфіналом

З самого ранку шістірку кулінарів-аматорів відвезли до заміського елітного ресторану, де там їх вже чекали судді шоу "Мастер Шеф". Правила фінального випробування були наступні: учасники діляться на дві команди синіх та червоних. За півтори години часу кулінари повинні приготувати всі заготовки на три головні та найпопулярніші страви, які обрав Ектор Хіменс-Браво з меню одного із своїх ресторанів азійської кухні. Команди будуть працювати у ритмі реального ресторану та відвідувачі, що приходитимуть на обід, не будуть здогадуватись про зйомки кулінарного проєкту.

Зал із відвідувачами буде обслуговувати тільки один офіціант, якого визначить капітан команди. Проте на видачу страв у кожного буде тільки 30 хвилин. Таким чином офіціанти будуть потсійно змінюватись. Ектор Хіменес-Браво особисто перевірятиме кожну страву, яку приготують команди та визначатиме чи будуть вони виходити в зал. За кожну видану страву, команда отримуватиме бал, за загальною кількістю яких і визначиться команда переможців, що у повному складі потрапить у суперфінал 9 сезону "Мастер Шеф".

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Сергій, як переможець попереднього конкурсу став капітаном червоної команди та обрав у команду Лілю та Руслана Лучкова. У суперники Сергій обрав Петра Косовського, який очолив синю команду з Русланом Шиліним та "Аннушкою".

Ектор Хіменес-Браво обрав для меню ресторану три найпопулярніші страви свого ресторану: на закуску свіжі неми з креветкою, овочами та в'єтнамськими травами; філе чорної тріски з вершково-чорничним соусом на основну страву та сага пудинг з манго – на десерт.

На видачу страв у команд було дві години. Протягом конкурсу Ектор Хіменес-Браво ретельно відбирав страви у обох команд, оглядав та пробував на готовність приготовані кителянтами страви.

Команда синіх та червоних йшли майже на рівні, та все ж переможець має бути один. За підрахунками суддів по балах, які протягом конкурсу отримували обидві команди, з рахунком 14:11 перемогли червоні!

Суперфіналістами 9 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" стали Ліля, Сергій та Русік.

Вже наступної п'ятниці, у суперфіналі троє кителянтів буду змагатися за перемогу у проєкті "Мастер Шеф" 9 сезону. Не пропустіть!

Дивіться фінал 9 сезону "Мастер Шеф" онлайн скоро...