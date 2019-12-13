Хто покинув 9 сезон "Мастер Шеф" у 16 випуску

16 випуск кулінарного шоу "Мастер Шеф" покинула найсексуальніша учасниця 9 сезону – Юлія Акименко. Чим запам'яталась дівчина фанатам кулінарного шоу, дізнаємось прямо зараз!

Юлія Акименко запам'яталась всім ще на першому кастингу кулінарного проєкту 9 сезону "Мастер Шеф". Широкими посмішками та заінтригованими поглядами тоді зустріли її Володимир, Ліза та Ектор.

Професія цієї сексуальної учасниці кулінарного шоу "Мастер Шеф" – вчителька української мови і літератури. Також, у дівчини є власний відеоблог.

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Ектор не стримався та запитав учасницю про її особисте життя, чи живе вона сама? Дівчина тоді навіть не могла уявити, що знайде на проєкті "Мастер Шеф" 9 сезону своє кохання. Обранцем дівчини став учасник – Петро Косовський.

На проєкті її називали "Сексі-кухня", адже вона знімає власні сексуальні ролики, у яких навчає дівчат простим, але водночас вишуканим рецептам.

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Від проєкту "Мастер Шеф" дівчина очікує отримати знання, розвиток та звичайно ж перемогу. Ми бажаємо Юлі не здаватись та впевнено йти до свої мети!