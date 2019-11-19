Меган Маркл зробила новий крок у війні з пресою

Герцогиня Сассекська звернулась з новим судовим позовом до компанії Associated Newspapers (DMG Media), у якому звинуватила журналістів у розповсюдженні неправдивих чуток та викривленню інформації.

Під час офіційного туру Африкою принц Гаррі та Меган Маркл публічно заявили, що починають боротьбу з пресою, оскільки протягом тривалого часу вони були об’єктами для постійних наклепів. Відтак, Меган вже зробила один з перших кроків, подавши в суд на компанію Associated Newspapers. Про це повідомляють на People.

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Associated Newspapers – інша назва – DMG Media, раніше асоційована газета, яка є національним видавцем газет та веб-сайтів у Великобританії. Це дочірня компанія DMGT. Група була заснована в 1905 році і наразі базується в будинку Northcliffe в Кенсінгтоні – в одному з елітних районів Лондона.

Жінка звинуватила кооператив газет в публікації помилкових статей та спроби показати її лише в негативному світлі. Зокрема, це стосується інформації про відремонтований Фрогмор хауз, в якому Меган з принцом Гаррі поселились в період народження сина Арчі. Тоді ж у ЗМІ заявляли, що в подружжя є мідна ванна за 6,5 тисячі доларів, а також звукоізоляція від шуму літака 650 тисяч доларів, студія йоги , тенісний корт і приміщення для гостей. У документах, які надала Меган, зазначається, що нічого з даного переліку у них немає.

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Зокрема, новий судовий позов стосується приватного листа Меган до батька Томаса, який було відредаговано спеціально для демонстрації її негативних стосунків з ним. В позові зазначається, що в публікації листа у ЗМІ були опущені деталі, які складають практично половину його змісту та викривлюють всю інформацію.

Третя річ, яку Меган вирішила оскаржити, це чутки про запрошення її матері Дорії Регланд на передпологову вечірку в Нью-Йорку. Маркл заперечує цей факт і пояснює, що матір насправді не була присутньою на на baby shower через роботу.

Що відомо ще про "війну" герцогів Сассекських із пресою? На початку жовтня 2019 року принц Гаррі подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror, де звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень, що порушує його права людини. У Кенсінгтонському палаці офіційно підтвердили інформацію про судову справу, не розголошуючи всіх деталей. Згодом Меган Маркл подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers та заявила, що журналісти перетнули межу закону та неправомірно отримали її особисте листування зі скандальним батьком.