Металевий корсет і міні-спідниця: співачка Alyosha шокувала відвертим сценічним вбранням

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Alyosha
Alyosha / Instagram / @alyoshasinger

Українська співачка Alyosha (Олена Кучер-Тополя) стала однією з учасників столичного фестивалю. На сцену артистка вийшла в оновленому образі з металевим корсетом.

У вівторок, 9 липня, в Києві пройшов перший день популярного фестивалю Atlas Weekend. Перед меломанами виступили вітчизняні зірки, які представили найвідоміші хіти зі свого репертуару. Серед запрошених артистів була й співачка Alyosha.

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Для виходу на сцену артистка приміряла металевий корсет, який дивився епатажно та сексуально у поєднанні з чорною мініспідницею. Для того, щоб зробити образ сучасним та не надто відвертим, Alyosha одягнула over-size плащ також з металевим блиском.

Завершили "аутфіт" української зірки білі кросівки, легкі локони та насичений вечірній макіяж з акцентом на очах.

Alyosha
Alyosha / Instagram / @alyoshasinger

 

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Теги: LifeStyle Концерти Новини Києва
Джерело: LifeStyle 24
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