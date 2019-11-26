Ми це так просто не залишимо, – Ірма Вітовська про скандал у Держкіно

Українська кіноспільнота обурена результатом конкурсу на посаду голови Держагентства з питань кіно та вбачає у цьому момент ймовірної політичної корупції.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла актриса Ірма Вітовська та пояснила: "Одним із припущень є те, що це момент можливої політичної корупції. Тому що кандидат проходить усі конкурси, виходить єдиний у фінал, а на співбесіді просто зрізається. Тому ми вийшли під стіни Держслужби, аби з’ясувати, що ж все ж таки відбулось".

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На запитання ведучої, чи насправді кандидатом від влади був начебто режисер серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко, вона відповіла: "Він був на початку конкурсу, але він зрізався, здається, на англійській мові. Кандидат має вільно спілкуватися нею, тому що це зустрічі та співпраця зі західними партнерами і взагалі для будь-якого чиновника це є абсолютно нормою".

Представники кіноіндустрії об’єднались і це просто так не залишиться, тому що дуже не хочеться, що ці надбання за п’ять років зрушились,

– зазначила Ірма Вітовська.

Вона пояснила, що Юлія Сінькевич однозначно буде подавати в суд через рішення комісії агентства з питань держслужби.



Юлія Сінькевич

"З нашого боку, то ми хочемо, щоб переглянули останню співбесіду і щоб Юлія Сінькевич була визнана переможцем цього конкурсу. Новий конкурс буде відбуватись два місяці – це відтяжка, а нас це не влаштовує. В нас є два варіанти, що з цим робити, – два дуже дружніх і є третій – дуже не дружній. Я сподіваюсь, що глузд здоровий переможе. Якщо ми не граємось в демократію, а сповідуємо її, то ми залишаємо цю історію і йдемо справедливо", – додала актриса.

Що відомо про обрання голови Держкіно? Держкіно без очільника вже кілька місяців. А єдина кандидатка Юлія Сінькевич, яка набрала достатню кількість балів на трьох етапах тестування, не пройшла співбесіду з комісією агентства з питань держслужби. Українська кіноіндустрія переконана, що співбесіда була нечесною та вбачають у цьому політичний підтекст. Є підозри, що це місце тримали для "свого" кандидата від влади.



Юлія Сінькевич є очільницею Одеського кінофестивалю вже 10 років, а також культурним менеджером та продюсером. Окрім цього, вона є знаною особистістю за кордоном.