Міккі Рурк продовжив зніматись у фільмі, не зважаючи на пандемію

Поки у Голлівуді вирішили зупинити всі зйомки через пандемію коронавірусу, творці тільки однієї стрічки не заморозили проєкт. Хоррор Warhunt, над яким працює Міккі Рурк, продовжують знімати у Латвії.

Як з'ясували журналісти Variety, голлівудський актор Міккі Рурк виїхав на зйомки незадовго до закриття кордонів.

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Нам довелося переставити графік Міккі Рурка, коли країна почала закривати свої кордони. На щастя, він погодився прилетіти раніше, тому ми перенесли його дні зйомок,

– розповів один з продюсерів проєкту.

Наразі Міккі Рурк зі своїми домашніми улюбленцями перебуває в Латвії та активно бере участь у створенні фільму жахів, про що залюбки ділиться з прихильниками у мережі.

Водночас режисер кінострічки Мауро Борреллі переконує, що всі учасники знімального процесу перебувають у безпеці. За його словами, люди зберігають дистанцію та носять захисні медичні засоби (маску та латексні рукавиці). Окрім цього, у павільйонах, де відбуваються зйомки, проводять дезінфекцію, а всім членам знімальної групи двічі на день міряють температуру.

"Спочатку це було сюрреалістично, але актори та знімальна група швидко адаптувались до масок та інших запобіжних заходів, тому ми приступили до роботи ще більш зосереджено", – розповів Мауро Борреллі.



Зйомки фільму в умовах карантину / Variety

Відомо, що фільм Warhunt розкаже історію американського загону солдат, який має свою місію під час Другої світової війни. Військові потрапляють у селище, де живуть відьми. Там і починаються моторошні події, через які фільм вже претендує на звання наймоторошнішого в історії кіно. Прем'єра кінострічки запланована на 2021 рік.