Модель Ешлі Грем показала перші фото з новонародженим сином

Одна з найпопулярніших моделей plus-size Ешлі Грем вперше стала мамою. Свою дитину зірка оберігає від надмірної уваги громадськості, тому тільки за 2 тижні після пологів опублікувала перші фото з сином.

Відповідні світлини з'явились на інстаграм-сторінці Ешлі Грем. Поки ані модель, ані її чоловік Джастін Ервін не кваплять показувати обличчя нащадка. Однак ввечері 3 лютого все ж поділились першими кадрами з новонародженим малюком. Прихильники Ешлі можуть побачити, як зіркова матуся ніжно тримає крихітну ручку сина. Фото зірка вирішила зробити у чорно-білих тонах, що додало світлинам ще більшої зворушливості.

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Зустріч з сином наповнила наші серця любов'ю, і ми не можемо дочекатися, щоб розповісти вам про це все завтра, на подкасті Pretty Big Deal,

– анонсувала Ешлі Грем.

Про довгоочікувану вагітність модель Ешлі Грем розповіла влітку 2019 року. Дату для оголошення вона обрала символічну – 14 серпня, коли зірка з фотографом Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю шлюбу. Ешлі Грем не приховувала статі дитини, а от ім'я сина поки вирішила не розголошувати.

Відомо, що пологи відбулись 18 січня у США. Ешлі Грем про це розповіла прихильникам. Тому всі в очікуванні, коли модель покаже обличчя хлопчика. У ЗМІ підозрюють, що це буде скоро, адже американка – медійна особа, яка упродовж усієї вагітності залюбки брала участь у зйомках та демонструвала чи не кожну хвилину свого життя.