Наомі Кемпбелл знову вийшла в світ зі своїм 25-річним бойфрендом

48-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл підкорює Гонконг на заході, який організували з нагоди змагань електромобілів Формули Е. Її супутником, вже традиційно, став 25-річний Ліам Пейн.

Напередодні мережу підірвали знімки супермоделі, на яких вона позувала у розкішній сукні на вечірці Формули Е. Попри те, що Наомі Кемпбелл прийшла на світський захід зі своїм молодим бойфрендом, вони не фотографувалися разом. Так само пройшов і наступний день перегонів.

Читайте також: Наомі Кемпбелл показує, як носити яскраву еко-шубу: стильні фото

Перший етап третіх перегонів між електромобілями розпочався в Гонконзі декілька днів тому. На спортивне дійство було запрошено чимало знаменитостей, однак чи не найбільшу увагу привернула перегони з 25-річним співаком Ліамом Пейном. До слова, чутки про їхній роман з'явилися наприкінці січня 2019 року.

Для заходу просто неба Наомі Кемпбелл обрала джинсовий костюм у стилі 90-х, який складався з широкого піджака та штанів-кльош.